פתרון יצירתי: רכב על שלט סייע בחילוצו של חתול מפוחד | צפו 

חתלתול שנלכד בתוך צינור ניקוז ביוטה שבארצות הברית חולץ באמצעות כלי זעיר הנשלט מרחוק, שבדרך כלל משמש לבדיקת צינורות תת־קרקעיים.

המקרה התרחש בעיר וסט ואלי סיטי, לאחר שצוות מחלקת העבודות הציבוריות קיבל דיווח על החתלתול התקוע. אנשי הצוות איתרו אותו באמצעות מצלמה שהורדה לתוך הצינור, אך ניסיונותיהם לפתות אותו לצאת לא צלחו.

בשלב זה נעזרו המחלצים ברכב זחלי מיוחד בשם R2D2, המצויד במצלמה המשדרת תמונה בזמן אמת ובתאורה. הכלי הוכנס לצינור והתקדם לעבר החתלתול, עד שהצליח לדחוף אותו בעדינות החוצה, היישר לידיו של אחד מאנשי הצוות.

בעירייה ציינו בהומור כי הכלי, המשמש בדרך כלל לבדיקת צינורות, יכול כעת להוסיף לרשימת תפקידיו גם חילוץ חתלתולים. לפי הדיווח, החתלתול לא נראה פצוע לאחר שהוצא בשלום.