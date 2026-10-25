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מחזה מרהיב

"קן הנשרים" בוער: מעון הנופש של היטלר ימ"ש הוצת בידי אלמוני | צפו

שריפה גדולה פרצה ב"קן הנשרים", מעון הנופש ההיסטורי שנבנה עבור אדולף היטלר ימ"ש בגובה של כ-1,800 מטרים | המשטרה עצרה גרמני בן 33 בחשד להצתה (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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קן הנשרים עולה באש (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

שריפה גדולה פרצה בליל שבת במעון הנופש ההיסטורי של אדולף היטלר ימ"ש, המכונה "קן הנשרים", בהרי האלפים שבדרום גרמניה. כוחות הכיבוי נאבקו בלהבות שהתפשטו במבנה, תוך התמודדות עם רוחות עזות שהקשו על פעולות הכיבוי.

עצרה אזרח גרמני בן 33 בחשד שהצית את המבנה. לפי הרשויות, החשוד הפגין סימנים להפרעה נפשית והועבר למוסד פסיכיאטרי.

המבנה לאחר השריפה
המבנה לאחר השריפה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

עם זאת, החוקרים אינם שוללים מניע פוליטי להצתה, בשל עברו ההיסטורי של המקום. החשוד נצפה יורד מההר כשהוא רכוב על אופנוע.

המבנה, שנבנה עבור היטלר בשנת 1938, ממוקם בגובה של יותר מ-1,800 מטרים סמוך לעיירה ברכטסגאדן. מאז 1952 הוא משמש כמסעדה עונתית וכאתר תיירות, הכולל תצוגה על עברו ההיסטורי. היטלר עצמו מיעט לבקר במקום, והעדיף לשהות במעונו הסמוך, שנהרס לאחר מלחמת העולם השנייה.

שר הפנים של בוואריה, יואכים הרמן, הבהיר כי הרשויות אינן מתכוונות להותיר את המבנה הרוס. "אנחנו לא נשאיר שם חורבה. אני חושב שנוכל למצוא פתרון הגיוני", אמר, והוסיף: "חשוב שנמשיך בעבודת ההנצחה והזיכרון".
משטרהגרמניההצתהשואההיטלר
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