גם זלנסקי ביקש עותק: בגלל המלחמה התעקשו על חומש ב"אוקראינית"

החומש באוקראינית בבית הכנסת בחרקוב ( צילום: FJCU )

בצל המשך המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, וכחלק מהמעבר מהשימוש בשפה הרוסית לאוקראינית, הושלם לראשונה אי-פעם תרגום של כל "חמשה חומשי תורה" לאוקראינית.

מאות ספרים הודפסו לקראת שמחת-תורה האחרון וחולקו לקהילות הגדולות במדינה ואלפי ספרים נוספים עשו את דרכם לכל רחבי אוקראינה לקראת ''שבת בראשית'', שבה התחילו לקרוא את ספר התורה מחדש בפרשת בראשית. מי שאחראים על המיזם הם שניים: מיכאיל שיפרין (53) יליד חרקוב ובעל בית דפוס גדול בעיר, והרב מאיר סטמבלר יו"ר "פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה" (FJCU). שיפרין התחבר ליהדות בזכות רבה של חרקוב ושליח חב״ד משה מוסקוביץ. ב-2005, לאחר שעסק במשך כמה שנים במכירת ציוד לבתי דפוס, הוא הקים בית דפוס ענק משלו בחרקוב שבמזרח המדינה, במתחם ענק המשתרע על פני 12 אלף מ"ר פועלים כ-200 עובדים. לאחר שפגש את הרב סטמבלר במחנה פליטים ליהודי אוקראינה, על שפת אגם בבלטון שבהונגריה, הוא החליט להירתם ליוזמה להדפיס ספרות יהודית באוקראינית.

הרב משה מוסקוביץ והחומש המתורגם ( צילום: FJCU )

מעבר לכך, שיפרין רתם לנושא גם את חברו הטוב מארק וינרסקי, אף הוא מחרקוב. "הפדרציה" אחראית על מימון שליש מהפרויקט ואילו צמד החברים על היתר. עד כה הוציאו שיפרין ווינרסקי, לצד תורמים שהביאה ה"פדרציה", יותר ממיליון דולר על המיזם שאינו רווחי כמובן וגם לא נועד להיות כזה.

גם הפרויקט נפגע במלחמה: שני טילים רוסיים פגעו לפני כשנתיים בבית הדפוס של שיפרין; הנזק נאמד ביותר מ-3 מיליון דולר ומכונות רבות נפגעו, אבל פרויקט התרגום נמשך כמתוכנן.

שיפרין משמש כמנהל הפרויקט והקים תשתית של מתורגמנים, בלשנים ורבנים שכל אחד מהם עושה את עבודתו בדקדקנות. לדברי הרב סטמבלר: "קשה מאוד למצוא רבנים דוברי אוקראינית על בוריה, אבל הצלחנו להקים צוות מקצועי מהמדרגה הראשונה. לפעמים הצוות יכול לשבת יום שלם ולדון על תרגום מילה מסוימת בצורה הנכונה. כחלק מהעבודה וכדי להקל עליהם, הם מסתמכים על תרגומים תורניים של התורה לאנגלית ולרוסית. מעבר לזה כבר תרגמנו את התהילים, סידור תפילה וספרי יהדות לילדים".

הרב לוי אנגלסמן, שאחראי מטעם "הפדרציה" על המיזם, סיפר: "יותר מעשרה מתורגמנים ועורכים עבדו על תרגום החומש לאוקראינית, בתקופת זמן שארכה במצטבר כשנתיים. עשינו מאמץ גדול שההדפסה תהיה לקראת שמחת תורה ואני שמח שעמדנו בלוחות הזמנים שהקצבנו לעצמנו. זו היסטוריה וזה מסייע מאוד ליהודים רבים שפשוט אינם דוברים רוסית או כל שפה אחרת מלבד אוקראינית".

תרגום הספרים היהודיים היה בין היתר לבקשתו של הנשיא היהודי של אוקראינה, ולדימיר זלנסקי. כמה חודשים לפני תחילת המלחמה התקיימה פגישה בין הנשיא לרבני הערים ושלוחי חב"ד, ביוזמת "הפדרציה". הרב סטמבלר שיתף אותו ברעיון לתרגם את ספר התהילים לאוקראינית והנשיא אמר שישמח לקבל עותק כאשר הדבר ייצא אל הפועל.

ואכן, בפברואר 2023 כמתנה ליום-הולדתו ה-45 קיבל הנשיא את ספר התהילים המתורגם הראשון, בכריכת עור עם שמו ובהמשך ספרים נוספים שתורגמו. כמה ימים אחר-כך, בנאום בפני דיפלומטים מהעולם ציטט זלנסקי באופן חריג בציטוטים מפרק ג' בתהילים: "ואתה ה' מגן בעדי כבודי ומרים רֹאשִׁי. קולי אל ה' אקרא ויענני... לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עָלָי". בהמשך ציין הנשיא: "אנחנו עומדים נגד הרוע. אנחנו מאוחדים כפי שלא היינו שנים. אנחנו אמיצים – הלוחמים שלנו פגעו ברוע בשדה הקרב. האם זה קרה רק בגלל מאמצים של אנשים – או שאלוקים שמע את תפילותינו?"

הרב משה מוסקוביץ, רבה של חרקוב, שהיה שותף למיזם, אומר: "כתוב שמשה רבנו עסק בחודש האחרון לחייו בתרגום התורה לשבעים שפות, וזה עצמו מצביע על החשיבות הגדולה שבדבר. אז לתרגם את התורה לשפה חדשה, שהתורה לא הודפסה בה מעולם, הוא משהו חשוב מאוד שבאמצעותו אנו מנגישים את התורה לעוד מאות אלפי יהודים. זו זכות וחובה שאין לתאר. ובכלל, חשוב מאוד שיהיה תרגום יהודי-דתי לתורה, כי אחרת היהודים יתבססו חלילה על תרגום כנסייתי-נוצרי, שיכול להיות מוטעה ומסולף במכוון כדי להפיל יהודים תמימים בפח. מי שמתרגם ראשון – ינצח בנרטיב".