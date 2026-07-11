סוכנים דפקו בדלת: טראמפ במלחמה נגד הניו יורק טיימס

( צילום: הבית הלבן )

מה שהחל כתחקיר עיתונאי על מטוס הנשיא החדש, הפך בתוך שעות למערכה חסרת תקדים על חופש העיתונות בארצות הברית. במהלך חריג ומעורר דאגה, שלח ממשל טראמפ סוכנים פדרליים היישר אל בתיהם הפרטיים של כתבי ה"ניו יורק טיימס", כדי להגיש להם זימונים אישיים להעיד בפני חבר מושבעים פדרלי בניו יורק ביום רביעי הקרוב.

הסיבה הרשמית לזימונים: דיווח של העיתון על חששות ביטחוניים כבדים סביב מטוס היוקרה שקיבל טראמפ במתנה מהממשל הקטארי. אולם בעיתון טוענים כי מדובר בשימוש פסול בכוח שלטוני כדי להטיל אימה על מי שמעז לבקר את הבית הלבן ולחשוף מידע שהציבור זכאי לדעת. "צריך לזעזע את מצפונו של כל אמריקאי" התגובה של מערכת ה"ניו יורק טיימס" הייתה חריפה וחד משמעית. דייוויד מקראו, היועץ המשפטי הראשי של העיתון, לא חסך במילים: "הופעתם של אנשי אכיפת חוק פדרליים בפתח בתיהם של עיתונאים צריכה לזעזע את מצפונו של כל אמריקאי המאמין בחוקה ובחופש העיתונות". מוג'תבא חמינאי מאיים: "הנקמה תבוא בקרוב" דוד הכהן וב. ניסני | 20:42 לדברי מקראו, המהלך של התובע הפדרלי ג'יי קלייטון – שמונה לאחרונה על ידי טראמפ לראש המודיעין הלאומי – הוא "ניסיון למנוע מהציבור לדעת כיצד מנוצלים כספי המסים שלו, באמצעות הפחדת עיתונאים כדי שלא יבצעו את עבודתם". העיתון הבהיר כי הכתבים לא יציתו לזימונים ויתנגדו להם בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותם. רקע: המטוס שעורר את הסערה הזימונים מגיעים על רקע כתבה שפורסמה בעיתון על מטוס בואינג 747 מפואר בשווי כ-400 מיליון דולר, שהוענק למשרד ההגנה האמריקני כמתנה מממשלת קטאר והמשפחה המלכותית. המטוס, שעבר שיפוץ יקר ערך והפך למטוס נשיאותי חדש, עורר ביקורת ציבורית ופוליטית בשל החשש לניגוד עניינים והשפעה זרה על הממשל. בכתבה שפורסמה, העלה העיתון שאלות לגבי התאמת המטוס לתקני ביטחון נשיאותיים ולגבי ההשלכות של קבלת מתנה בעלת ערך כה גבוה ממדינה זרה. הנשיא טראמפ הגיב בזעם לכתבה וכינה את העיתון "מושחת", אך כעת הממשל מעלה את הדברים לרמה חדשה לחלוטין.

מלחמה חזיתית נגד התקשורת

הזימונים הללו הם רק הפרק האחרון בקרב המאסף שמנהל טראמפ נגד כלי התקשורת החופשיים בארצות הברית. בשבועות האחרונים הגיש הנשיא תביעת דיבה ענקית נגד העיתון בטענה לניסיונות חבלה במועמדותו לנשיאות. במקביל, יותר מ-30 ארגוני חדשות סירבו לחתום על מדיניות גישה חדשה של משרד ההגנה והחזירו את תעודות העיתונאי שלהם במחאה על הגבלות חסרות תקדים.

העיתון גם הגיש תביעות נגד משרד ההגנה האמריקני, על רקע הגבלות שהוטלו על כתבים המסקרים את הפנטגון. המדיניות החדשה מחייבת את העיתונאים להכיר בכך שניתן יהיה להכריז עליהם כסיכון ביטחוני, ותעודות העיתונאי שלהם עשויות להישלל אם יבקשו מעובדי המשרד לחשוף מידע מסווג או סוגים מסוימים של מידע לא מסווג.

כוננות במסדרונות העוצמה: הפנטגון נערך לאיום התאים הרדומים ( צילום: שאטרסטוק )

איום על הדמוקרטיה האמריקנית

בעוד שהזימונים נותרו עמומים תחת הכותרת של "הפרה לכאורה של החוק הפדרלי", ברור לכל כי המטרה אינה חקירה משפטית לגיטימית – אלא השתקת הביקורת והפחדת מי שיושב בחדר החדשות. מומחים למשפט חוקתי מזהירים כי המהלך מהווה תקדים מסוכן שעלול לפגוע באופן בלתי הפיך בחופש העיתונות בארצות הברית.

איגוד עיתונאי הפנטגון, המייצג יותר מ-100 ארגוני חדשות, כבר הגדיר את התקופה הנוכחית כ"יום אפל לחופש העיתונות". השאלה המרכזית שעומדת כעת על הפרק היא האם המוסדות הדמוקרטיים בארצות הברית יעמדו בלחץ, או שהממשל יצליח להטיל אימה על התקשורת החופשית ולהגביל את זכות הציבור לדעת.

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