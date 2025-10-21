פול אינגרסיה, מועמדו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתפקיד יועץ מיוחד, עורר סערה פוליטית בעקבות סדרת התבטאויות קשות שפרסם בצ'אט פנימי של חברי המפלגה הרפובליקנית. ההודעות נחשפו על ידי אתר "פוליטיקו" והעלו שאלות רבות לגבי כושרו לשמש בתפקיד בכיר בממשל.

על פי הדיווח, אינגרסיה כתב בצ'אט כי "יש בי נטייה נאצית מדי פעם, אני מודה בכך". ההתבטאות עוררה תגובות חריפות מצד שלושה ממשתתפי הצ'אט, שהביעו התנגדות נחרצת לדבריו.

בהמשך, כתב אינגרסיה כי הוא מתנגד לקיומם של חגים לזכר מנהיגים שחורים, והציע לבטלם. בהקשר לכך השווה בין מרטין לותר קינג ג'וניור לג'ורג' פלויד וקרא להעביר את "חגו למעגל השביעי של הגהינום". בנוסף, השתמש במילים פוגעניות כלפי הקהילה השחורה, וקרא לבטל חגים נוספים לזכר מנהיגים שחורים, כולל חודש ההיסטוריה השחורה.

עורך דינו של אינגרסיה, אדוארד אנדרו פלציק, מסר בתגובה לאתר "פוליטיקו" כי "יתכן שהטקסטים היו מניפולטיביים או חסרי הקשר. אם הם היו אמיתיים, מדובר בהומור סאטירי שמועך את ההשוואות של ליברלים למושגי נאצים לגבי תומכי טראמפ".

הסערה מדגישה את המתח הפוליטי הפנימי במפלגה הרפובליקנית ואת החשש הציבורי מפני מינויים פוטנציאליים בממשל. גורמים שונים קוראים לבחון היטב את כשירותו של אינגרסיה למינוי, בעוד אחרים מציינים כי יש להמתין לפרסומים נוספים שיבהירו את ההקשר המדויק של הציטוטים.