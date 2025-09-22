נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש ביום שלישי הקרוב עם קבוצת מנהיגים ערבים ומוסלמים בשולי עצרת האו"ם בניו יורק, במטרה לבחון דרכים להביא לסיום הלחימה בעזה ולגבש מתווה ל"יום שאחרי". כך מסרו שני גורמים ערביים המעורים בפרטי ההכנות לברק רביד בחדשות 12.

הפגישה תתקיים על רקע המבוי הסתום במשא ומתן על עסקת החטופים, גל ההכרות במדינה פלסטינית מצד מדינות מערביות, ואיומי ישראל להחיל ריבונות ביו"ש. היא תיערך ימים אחדים בלבד לפני פגישתו של טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית הלבן, שתוכננה ל־29 בספטמבר.

לפי הגורמים, הוזמנו להשתתף בפגישה מנהיגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, מצרים, ירדן וטורקיה. הבית הלבן כבר שלח הזמנות רשמיות, והפגישה נקבעה לשעה 21:30 (שעון ישראל).

בממשל האמריקני מבקשים שהמדינות הערביות יתמכו בעקרונות שגובשו בוושינגטון לסיום הלחימה, וישתלבו בתוכנית לייצוב רצועת עזה ביום שאחרי – לרבות שליחת כוחות במסגרת כוח בינלאומי שיחליף את צה"ל בשטח.

המקורות הוסיפו כי המנהיגים הערבים צפויים להפעיל לחץ על טראמפ, כדי שידרוש מנתניהו להפסיק את הלחימה בעזה ולהימנע מהחלת ריבונות ביו"ש. איחוד האמירויות כבר הזהיר את הבית הלבן כי מהלך סיפוח ישראלי עלול להביא לקריסת הסכמי אברהם – ההישג המדיני המרכזי של טראמפ בקדנציה הראשונה שלו.

במקביל, טראמפ צפוי לקיים פגישה נוספת עם מנהיגי מדינות המפרץ – בהן סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, עומאן, בחריין וכווית. נושא מרכזי במפגש יהיה החשש במדינות המפרץ מהתקיפה הישראלית האחרונה נגד בכירי חמאס בקטר – התקיפה הישראלית הראשונה אי פעם על אדמת אחת ממדינות המפרץ. מדינות האזור מתכוונות לדרוש מטראמפ ערבויות לכך שמקרים דומים לא יישנו.