טראמפ תבע את ה-BBC במיליארד דולר - מה הסיכויים שלו לנצח? 

טראמפ נגד BBC ( צילום: הבית הלבן, שאטרסטוק )

כפי שדווח, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים לתבוע את רשת BBC על סך של מיליארד דולר, בגלל סרטון ערוך ומטעה מנאומו על יום ההסתערות על הקפיטול – כך שייראה כאילו עודד את תומכיו לפעול באלימות.

בעקבות הגילויים על עריכת הסרט, שניים מהבכירים ביותר ברשת, המנכ"ל טים דייווי וראש חטיבת החדשות דבורה טרנאס, התפטרו מתפקידם. יו"ר ה-BBC סמיר שאה התנצל על המחדל, והחברה בוחנת את מכתב ההתראה ששלחו פרקליטיו של טראמפ. במכתבו, הודיע נשיא ארה"ב כי הוא מתכוון להגיש תביעה אישית של מיליארד דולר כנגד הרשת הבריטית בעקבות המחדל והדו"ח הסודי שדלף, ממנו עלו האשמות קשות על BBC. לפי 'רויטרס', הסוגייה המרכזית שתכריע אם לתביעה יש סיכוי היא שאלת הסמכות השיפוטית: האם ניתן בכלל לדון בה בארצות הברית, ובפרט בפלורידה, שם רשום טראמפ כתושב. מאחר שהסרט לא שודר בשידור רגיל בארה"ב אלא רק היה זמין זמנית בפלטפורמה המקוונת של הרשת, יהיה עליו להוכיח כי אזרחים בפלורידה צפו בו והוטעו. אם לא, ייתכן שהתביעה תידחה עוד לפני שתישמע לגופה. וונצואלה מתכוננת למלחמה עם ארה"ב: "אין לנו סיכוי, לא נשרוד שעתיים" - זו התוכנית שלה ישראל גראדווהל | 10:04 הנשיא הרצוג מודיע: קבלתי בקשת חנינה לנתניהו - מהנשיא טראמפ קובי אטינגר | 12:33 גם אם תתברר בבית משפט אמריקאי, טראמפ יידרש לעמוד ברף גבוה במיוחד כדי להוכיח לשון הרע נגד גוף תקשורת.

הסרטון הערוך שעורר סערה ( BBC, פנורמה )

עליו להראות שהרשת ידעה שהעריכה מטעה או התעלמה ביודעין מן האמת. עורכי דינו צפויים לדרוש גישה להתכתבויות פנימיות שיכולות להעיד על כוונה להטעות, ולבסס את טענותיהם על המזכר הפנימי שהודלף, ובו יועץ אתיקה של הרשת התריע על "הטיה שיטתית לשמאל", נגד ישראל ובעד הפלסטינים, ועל הליקויים בעריכה של אותה התוכנית.

ה-BBC צפויה להגן על עצמה באמצעות התיקון הראשון לחוקת ארצות הברית, המבטיח חופש ביטוי רחב במיוחד לכלי התקשורת. היא עשויה לטעון כי הסרט היה נאמן למציאות וכי העריכה לא יצרה רושם שגוי. בנוסף, החוק בפלורידה מאפשר לדחות במהירות תביעות לשון הרע שנראות נקמניות או חסרות בסיס, מה שבהחלט אינו נראה המקרה בתביעה הנוכחית.

בבריטניה לא ניתן עוד לתבוע, משום שהמועד הקבוע בחוק להגשת תביעת דיבה – שנה ממועד הפרסום – חלף. גם תקרת הפיצויים שם נמוכה בהרבה, ולכן טראמפ מעדיף לפעול בזירה האמריקאית, שבה פסקי דין נגד כלי תקשורת כבר הגיעו בעבר לסכומי עתק.

הסכום שטראמפ דורש, מיליארד דולר, נתפס בעיקר כנקודת פתיחה למשא ומתן ולא בהכרח כדרישה ריאלית. בעבר הגיש תביעות ענק נגד כלי תקשורת אחרים, בהן נגד CBS על סך 20 מיליארד דולר בעקבות עריכת ראיון עם קמלה האריס – תביעה שנגמרה בפשרה של 16 מיליון דולר – ונגד וול סטריט ג'ורנל על 10 מיליארד דולר בפרשת ג'פרי אפשטיין, תביעה שעדיין מתנהלת.