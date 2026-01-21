נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

בפניית פרסה דרמטית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (רביעי) כי בתום שיחה עם מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה הוא החליט לבטל את המכסים שתוכננו להיכנס לתוקף ב-1 בפברואר על שמונה מדינות באירופה. המכסים, שהוכרזו בשיעור של 10% ואמורים היו לעלות ל-25% בשנה הבאה, נועדו ללחוץ על דנמרק למכור את גרינלנד לארצות הברית.

"בהתבסס על פגישה פורייה מאוד שקיימתי עם מזכ״ל נאט״ו, מארק רוטה, יצרנו את מסגרת להסכם העתידי לגבי גרינלנד ובפועל לכל האזור הארקטי", כתב טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו. "פתרון זה, אם ייצא אל הפועל, יהיה מצוין עבור ארצות הברית של אמריקה וכל מדינות נאט״ו. בהתבסס על הבנה זו, לא אטיל את המכסים שתוכננו להיכנס לתוקף ב‑1 בפברואר". ההודעה מסיימת, לפחות לעת עתה, משבר דיפלומטי חריף שהחל לפני מספר ימים כאשר טראמפ איים להטיל מכסים כבדים על צרפת, גרמניה, בריטניה, הולנד, נורווגיה, שבדיה, פינלנד ודנמרק. האיום הגיע לאחר שהמדינות האירופיות שלחו נציגים צבאיים לתרגיל בגרינלנד שאורגן על ידי דנמרק ללא שיתוף אמריקאי, מהלך שעורר את זעמו של הנשיא האמריקאי. טראמפ הכריז בתגובה כי בכוונתו להטיל מכסים בגובה 10% על כל סחורה שתישלח מהמדינות הללו לארצות הברית, כאשר החל מיוני 2026 שיעור המכס היה אמור לעלות ל-25%. הנשיא טען כי ארצות הברית סבסדה במשך עשרות שנים את דנמרק ומדינות האיחוד האירופי בכך שלא הטילה עליהן מכסים והעניקה להן הגנה ביטחונית מקסימלית.

טראמפ מימין, מקרון משמאל ( צילום: שאטרסטוק )

המתיחות הגיעה לשיאה כאשר נשיא צרפת עמנואל מקרון דרש מנאט"ו לערוך תרגיל צבאי רשמי בגרינלנד, והצהיר כי צרפת מוכנה לשלוח כוחות כדי להשתתף בו. במקביל, האיחוד האירופי שקל להפעיל את "הכלי נגד כפייה" - המכונה "בזוקת מסחר" - בתגובה לאיומי המכסים, מהלך שעשוי היה לגרור מלחמת סחר חסרת תקדים בין אירופה לארצות הברית.

בהודעתו הנוכחית ציין טראמפ כי "נמשכים דיונים נוספים בנוגע ל'כיפת הזהב' בכל הנוגע לגרינלנד", בהתייחס לפרוייקט הבטחוני המתוכנן של ארה"ב. הנשיא הוסיף כי "מידע נוסף יימסר ככל שהדיונים יתקדמו", וכי סגן הנשיא ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה מארקו רוביו, השליח סטיב ויטקוף ואחרים יהיו אחראים למשא ומתן - "והם ידווחו ישירות אלי".

המהלך מגיע על רקע נאומו של טראמפ בפורום הכלכלי בדאבוס מוקדם יותר היום, שם תקף את המדיניות האירופית בנושא. "אנחנו רוצים חתיכת קרח כדי להגן על העולם", אמר הנשיא האמריקני על גרינלנד. "אתם יכולים לומר כן, ונהיה אסירי תודה, או שאתם יכולים לומר לא - ואנחנו נזכור", הוא הוסיף.

הנשיא האמריקני ציין בנאומו כי הוא חותר ל"מו"מ מיידי" על רכישת האי הענקי, אף ששם הצהירו שוב ושוב שגרינלנד לא נתונה למכירה. "נתנו כל כך הרבה לנאט"ו, וקיבלנו כל כך מעט", אמר טראמפ. כעת נראה כי הלחץ הדיפלומטי והאיום הכלכלי הניבו את פירותיהם, כאשר נאט"ו הסכימה לדברי הנשיא למסגרת שמקובלת על הממשל האמריקאי בנושא.