מהפכה אדריכלית: טראמפ משנה את פני המרחב הציבורי

צו נשיאותי, שנחתם על ידי הנשיא דונלד טראמפ, מתבסס על רוח החזון הראשוני של ג׳ורג׳ וושינגטון ותומאס ג׳פרסון, ובוחר להציג את הדמוקרטיה האמריקאית בסמלים קלאסיים המוכרים מתרבות יוון ורומא העתיקה. במשך כ-150 שנה נשמר דפוס זה, עד שהחליף אותו סגנון מודרני וברוטליסטי בשנת 1962, בעקבות עקרונות האדריכלות הפדרלית שנוסחו על ידי דניאל פטריק מויניהן, שטען לעיצוב חדשני ולהנחת הגדרת סגנון רשמי למוסדות ממשלתיים.

הצו החדש דורש מהמנהלת הכללית לשירותים (GSA) להעסיק אדריכלים שהוכשרו בעיצוב קלאסי ומסורתי, ומגדיר את הסגנונות הנבחרים - ניאו-קלאסי, ביו-ארט, פדרלי, יווני, גותי ועוד - תוך שילוב דגשים אזוריים כמסורתיים. מדיניות זו תיושם על מתקני ממשל ברחבי ארה״ב, כאשר כל חריגה תחייב דיווח לנשיא, בעיקר בעיר הבירה וושינגטון שם יינתן יתרון מוחלט לסגנון קלאסי.

הקרב על עיצוב פני המדינה קיבל תגובות חריפות מהקהילה האדריכלית: המכון האמריקאי לאדריכלים והאגודה להיסטוריונים של אדריכלות גינו את המהלך וכינו אותו פוגע בחופש היצירה וחדשנות וביכולתם של קהילות להשתתף בקבלת החלטות. הם מדגישים את הצורך בחידושים של קיימות ונגישות, ומזהירים מפני הסתגרות על ערכי עבר והזנחת עתיד.

מאידך, תומכי הצו רואים בו החזרת הערכים הלאומיים ועיצוב הדמוקרטיה במרחב הציבורי: "הצו מעניק לאזרחים את הכוח בעיצוב הסביבה הציבורית שלהם ומדגיש ערכי אדריכלות המבוססים על מסורת, זהות ויופי".

הצו מבטא מהפכה במדיניות ממשלתית שמצפיה להשפיע על מאות בנייני ציבור בשנים הקרובות ולשנות את המראה של האדריכלות האמריקאית לדורות קדימה.