לוחמה מהאוויר נגד איומים תת-ימיים ( צילום: פרופיל פיקוד ההגנה הדני @forsvaretdk )

רשת CNN דיווחה הלילה (בין שני לשלישי) בשם גורמים המעורים בשיחות כי יועציו הבכירים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוענים שהוא "שוקל ברצינות רבה יותר מבשבועות האחרונים" חזרה ללחימה נגד איראן.

לפי הגורמים הבכירים, הנשיא טראמפ נהיה "פחות סבלני" לסגירת מצר הורמוז ולפילוג בהנהגה האיראנית, שלתפיסתו היא זו שמונעת מהם להסכים לוויתורים בנושא הגרעין. המקורות הדגישו כי השינוי בגישת הנשיא בולט במיוחד בהשוואה לשבועות האחרונים. בתוך כך, שני גורמים ששוחח עמם CNN טענו כי בסביבת הנשיא סבורים שפקיסטן מציגה לעיתים קרובות לארצות הברית גרסה חיובית יותר של העמדה האיראנית מזו שמשקפת את המציאות. הטענה מעלה סימני שאלה לגבי תפקידה של פקיסטן כמתווכת בין וושינגטון לטהראן. כזכור, פקיסטן שימשה במקביל למאמצי תיווך דיפלומטיים בין איראן לארצות הברית, אך לאחרונה עלו דיווחים על הצבת מטוסי קרב איראניים בשטחה. גורמים פקיסטניים דחו את הטענות, אך המתיחות סביב תפקידה של איסלאמאבאד הולכת וגוברת.

צוללת מסוג "אוהיו" בטקס השקתה ( צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה )

הדיווח מגיע בעיתוי רגיש, כאשר צוללת גרעינית אמריקאית מסדרת אוהיו הגיעה למצר גיברלטר בדרכה למזרח התיכון, והנשיא טראמפ הצהיר כי הוא שוקל לחדש את "פרויקט חופש" לשחרור מצר הורמוז. מחירי הנפט חצו את רף 100 הדולרים לחבית, והמצור האיראני על המצרים גורם לנזק כלכלי כבד.

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף הגיב אמש לאיומים האמריקאיים ואמר כי "כוחותינו המזוינים מוכנים להגיב לכל תוקפנות". הוא הוסיף כי "אסטרטגיה שגויה והחלטות שגויות יובילו תמיד לתוצאות שגויות", וסיכם: "אנו מוכנים לכל האפשרויות - הם יופתעו".