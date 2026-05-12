כיכר השבת
המתיחות לשיא

דיווח דרמטי: טראמפ שוקל "ברצינות רבה מבעבר" חזרה ללחימה נגד איראן

גורמים בכירים בסביבת הנשיא טענו כי טראמפ נהיה פחות סבלני לסגירת מצר הורמוז • טענות על פקיסטן שמציגה גרסה חיובית מדי של עמדת איראן (בעולם)

3תגובות
לוחמה מהאוויר נגד איומים תת-ימיים (צילום: פרופיל פיקוד ההגנה הדני @forsvaretdk)

רשת CNN דיווחה הלילה (בין שני לשלישי) בשם גורמים המעורים בשיחות כי יועציו הבכירים של נשיא דונלד טראמפ טוענים שהוא "שוקל ברצינות רבה יותר מבשבועות האחרונים" חזרה ללחימה נגד .

לפי הגורמים הבכירים, נהיה "פחות סבלני" לסגירת מצר הורמוז ולפילוג בהנהגה האיראנית, שלתפיסתו היא זו שמונעת מהם להסכים לוויתורים בנושא הגרעין. המקורות הדגישו כי השינוי בגישת הנשיא בולט במיוחד בהשוואה לשבועות האחרונים.

בתוך כך, שני גורמים ששוחח עמם CNN טענו כי בסביבת הנשיא סבורים שפקיסטן מציגה לעיתים קרובות לארצות הברית גרסה חיובית יותר של העמדה האיראנית מזו שמשקפת את המציאות. הטענה מעלה סימני שאלה לגבי תפקידה של פקיסטן כמתווכת בין וושינגטון לטהראן.

כזכור, פקיסטן שימשה במקביל למאמצי תיווך דיפלומטיים בין איראן לארצות הברית, אך לאחרונה עלו דיווחים על הצבת מטוסי קרב איראניים בשטחה. גורמים פקיסטניים דחו את הטענות, אך המתיחות סביב תפקידה של איסלאמאבאד הולכת וגוברת.

צוללת מסוג "אוהיו" בטקס השקתה (צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה)

הדיווח מגיע בעיתוי רגיש, כאשר צוללת גרעינית אמריקאית מסדרת אוהיו הגיעה למצר גיברלטר בדרכה למזרח התיכון, והנשיא טראמפ הצהיר כי הוא שוקל לחדש את "פרויקט חופש" לשחרור מצר הורמוז. מחירי הנפט חצו את רף 100 הדולרים לחבית, והמצור האיראני על המצרים גורם לנזק כלכלי כבד.

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף הגיב אמש לאיומים האמריקאיים ואמר כי "כוחותינו המזוינים מוכנים להגיב לכל תוקפנות". הוא הוסיף כי "אסטרטגיה שגויה והחלטות שגויות יובילו תמיד לתוצאות שגויות", וסיכם: "אנו מוכנים לכל האפשרויות - הם יופתעו".

ארה"באיראןדונלד טראמפפקיסטןמצרי הורמוזמטוס צבאי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
שוקל, חושב, מתייעץ, שוקל ברצינות, שוקל ברצינות יותר מבעבר, אולי, נראה, יכול להיות. יאללה יאללה... גמרת עלינו ועל כל האמינות שלך עם כל הסחבת הזו והחירטוטים האלה. טראמפולינה. האיראנים עשו ועושים עליך סיבוב ענק, ויצאת "לוזררררררר" של העולם, כי אתה לא יודע את השפה של המזרח התיכון. עוד נשיא אמריקאי ברשימ
משה
שכחתי "פחות סבלני"... עוד נשיא אמריקאי ברשימת הנופלים למלכודת המזרח תיכונית הזו. המשוואה של "ברברים טרוריסטים ג'יהאדיסטים פנאטיים רוצחים" מול "מערב דמוקרטי ליברלי עם חוקים וכללים, תקשורת ובג"צים", תרבות ווק, פרוגרס, שנאה עצמית, ושיאים של פינוק. "אוי, עלה לי בדלק, מתי נגמרת המלחמה? כבר עברו שבועיים".
משה
1
הכשרון שלו 1.להיות כל בוקר בכותרות. 2.לאף אחד אין מושג מה התכנית שלו. תתכוננו מחר להודעה שנמצאים קרובים מתמיד להסכם
כשרון

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר