ארה"ב מחפשת מחליף למשטר בקובה - "יפול עד סוף השנה"

ממשל הנשיא דונלד טראמפ פועל באופן אקטיבי לאיתור גורמים בקובה שיוכלו להחליף את השלטון הנוכחי ולהדיח את הנשיא מיגל דיאס-קאנל, כך דווח הבוקר (חמישי) בעיתון וול סטריט ג'ורנל. על פי מקורות המעורים בפרטים, ארצות הברית מעוניינת להשלים את החלפת המשטר הקומוניסטי במדינת האי עד סוף השנה הנוכחית.

המהלך האמריקאי מגיע בעקבות מעצרו של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו בתחילת החודש, צעד שזעזע את האזור כולו. גורמים בוושינגטון מעריכים כי ממשלת קובה נמצאת כעת במצב שברירי במיוחד, לאחר שאיבדה את תמיכתו הכלכלית והביטחונית של מדורו, שהיווה עבורה עורק חיים מרכזי במשך שנים.

עם זאת, הבהירו המקורות כי לממשל טראמפ אין עדיין תוכנית קונקרטית ומפורטת כיצד בדיוק תתבצע החלפת המשטר בהוואנה. הצעדים המתוארים מתמקדים בשלב זה באיתור דמויות פוטנציאליות שיוכלו למלא את החלל השלטוני, תוך ניצול החולשה הנוכחית של המשטר הקובני.

הנשיא טראמפ עצמו הודיע השבוע כי אספקת הנפט והכספים מוונצואלה לקובה תיעצר לחלוטין, וקרא לממשל בהוואנה להגיע להסכם עם ארצות הברית "לפני שיהיה מאוחר מדי". בהצהרה ברשת החברתית Truth Social כתב טראמפ: "לא יהיה עוד נפט או כסף שיעבור לקובה - אפס!"

לדבריו, קובה התקיימה במשך שנים על חשבון משאביה של ונצואלה בתמורה למתן שירותי אבטחה לדיקטטורים ששלטו בה. כעת, כך טען, ונצואלה אינה זקוקה עוד להגנה מצד מי שכינה "בריונים וסחטנים", שכן צבא ארצות הברית הוא שיגן עליה.

המתיחות בין המדינות החריפה בעקבות הפשיטה האמריקאית בקראקס, בה נלכדו מדורו ורעייתו סיליה פלורס הממתינים כעת למשפט בארצות הברית. ממשלת קובה אישרה כי 32 מאזרחיה, ששימשו כמאבטחי המשטר בוונצואלה, נהרגו במהלך המבצע האמריקאי. נשיא קובה דיאס-קאנל כינה את ההרוגים "לוחמים אמיצים שנפלו בעימות מול טרוריסטים במדים".

במקביל להצהרות המדיניות, ארצות הברית החלה להחרים מכליות נפט שהיו בדרכן לקובה, מה שהוביל להחרפת משבר האנרגיה במדינת האי. צעדים אלה מצטרפים לסנקציות הכלכליות הקיימות ומגבירים את הלחץ על המשטר בהוואנה.

בריאיון שנתן השבוע, טראמפ צפה כי קובה "מוכנה ליפול" לאחר מעצר מדורו. "אני חושב שהיא פשוט תיפול. אני לא חושב שאנחנו צריכים פעולה כלשהי. נראה שהיא בדרך למטה", אמר הנשיא בתשובה לשאלה אם נשקלת פעולה אמריקאית נגד קובה.

בכירים אמריקאים ציינו כי כוחות הביטחון הקובניים שיחקו תפקיד מרכזי בשמירה על שלטונו של מדורו, כולל שמירה אישית עליו וניטור נאמנות בממשלו. עם נפילתו, נותר המשטר בקובה ללא אחד מעמודי התמך המרכזיים שלו.

עבור הקהילה החרדית בישראל, ההתפתחויות באזור מעוררות עניין מיוחד לאור הקשרים ההיסטוריים של קובה עם משטרים עוינים לישראל והשפעתה על יציבות האזור. כמו כן, השינויים הפוליטיים באמריקה הלטינית עשויים להשפיע על עמדות מדינות נוספות כלפי ישראל בזירה הבינלאומית.