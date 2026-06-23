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אפקט הנשיא

משפט אחד של טראמפ גרם למועמד בכיר לפרוש מייד מהמרוץ

דונלד טראמפ הודיע על תמיכה בג'ון ג'יימס למושל מישיגן, מה שגרם לפרישה מיידית של מועמד רפובליקני אחר

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא גרם לפרישה מיידית של מועמד רפובליקני לאחר שהודיע על תמיכתו במועמד השני ג'ון ג'יימס לתפקיד מושל מישיגן.

הנשיא כתב כי מדובר ב"פטריוט של אמריקה תחילה" והעניק לו את "התמיכה המלאה והמוחלטת" שלו. טראמפ הוסיף כי ג'יימס "לא יאכזב אתכם".

זמן קצר לאחר ההודעה פרש מהמרוץ הסנאטור המדינתי אריק נסביט והביע תמיכה בג'יימס. לדבריו, "היום אני משהה את הקמפיין שלי ומצטרף בגאווה לנשיא טראמפ בתמיכה בג'יימס. פריימריז מפולגים רק עוזרים לדמוקרטים. הגיע הזמן להתאחד".

ג'יימס בירך על המהלך ואמר כי נסביט "עשה בדיוק מה ששמרן אמיתי ממישיגן צריך לעשות" כשהתאחד מאחורי טראמפ והקמפיין שלו.

מנגד, איש העסקים פרי ג'ונסון, המתמודד אף הוא בפריימריז הרפובליקניים, טען כי טראמפ קיבל "עצה גרועה" והזכיר כי ג'יימס כבר הפסיד פעמיים במרוצים כלל-מדינתיים.

גם התובע הכללי לשעבר של מישיגן, מייק קוקס, שמתמודד במרוץ, הגיב ואמר כי הוא מצפה להיות "המושל המועדף על הנשיא טראמפ" לאחר שינצח בבחירות.

ארה"בדונלד טראמפבחירותהמפלגה הרפובליקניתדמוקרטים

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