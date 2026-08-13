טראמפ טוען שהוא שולט במצר הורמוז - אבל זה מה שקורה שם באמת 

ארה"ב במזרח התיכון ( צילום: צבא ארה"ב )

כמעט חצי שנה לאחר פרוץ המלחמה בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך לטעון כי הוא שולט במצר הורמוז - הנתיב הימי האסטרטגי שדרכו זורם כ-20% מהנפט העולמי. "הם לא שולטים. יש לנו שליטה מוחלטת. אנחנו הבעלים של זה", הצהיר טראמפ ביום רביעי האחרון בפני עיתונאים.

אולם המציאות בשטח מורכבת בהרבה מהצהרותיו של הנשיא האמריקני. על פי נתונים עדכניים שפורסמו ברשת CNN, רק 14 כלי שיט חצו את המצר ביום שלישי האחרון - לעומת כ-120 ספינות שנהגו לחצות מדי יום לפני פרוץ המלחמה. המצב הביטחוני הלא יציב והפחד מפני תקיפות איראניות ממשיכים להרתיע חברות שיט מסחריות מלעשות שימוש בנתיב החיוני. התקפות נמשכות על כלי שיט בשבוע האחרון בלבד נפגעו לפחות ארבעה כלי שיט השייכים לחברת הנפט הלאומית של אבו דאבי מתקיפות של רחפנים וטילים במצר הורמוז. התקיפות הללו, יחד עם עלויות הביטוח המרקיעות שחקים, ממשיכות להרתיע חברות שיט מלהשתמש בנתיב. הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 על פי נתוני ארגון UKMTO הבריטי, שמנטר את הפעילות הימית באזור, נרשמו מאז פרוץ המלחמה 54 דיווחים על נזקים לכלי שיט במצר הורמוז ובמפרץ הפרסי. בנוסף, שלוש ספינות אבדו לחלוטין ו-13 אירועים נוספים סווגו כ"כמעט פגיעות". "עד שלא תוכל להבטיח שימוש בטוח במצר, אין לך שליטה מוחלטת", הבהיר קארל שוסטר, לשעבר מנהל מרכז המודיעין המשותף של פיקוד האוקיינוס השקט של צבא ארה"ב. גם אנליסט CNN הצבאי, קולונל בדימוס סדריק לייטון, הסכים כי "מה שיש כאן זה למעשה מבוי סתום. בגלל הקרבה של הכוחות האמריקניים, בגלל המצור, ובגלל היכולת והנכונות של איראן לפחות לאיים בשימוש במוקשים ובסירות קטנות להטרדת כלי שיט - אף אחד מהצדדים לא באמת מסוגל להפעיל שליטה מלאה על המצר".

מימין המנהיג העליון חמינאי, משמאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

התנאים של איראן לפתיחת המצר

מצידה, איראן ממשיכה להציב תנאים קשים לפתיחת המצר. בכירים בטהראן הבהירו השבוע כי המשא ומתן המנוהל מול מוסקבה בנוגע לניהול מצר הורמוז אמנם מתקדם, אך הם מציבים דרישות נוספות לפני פתיחתו המלאה של הנתיב.

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, ציין כי פתיחת המצר תלויה בקבלת פיצויים מארצות הברית על נזקי הלחימה והפרת ההבנות. בנוסף, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, מוחמד באקר זולקדר, מנה דרישות נוספות הכוללות את שחרור הנכסים האיראניים המוקפאים, הפסקת המהלכים הצבאיים נגד איראן ושלוחותיה באזור, והסרת המצור הימי.

יועץ בכיר במשמרות המהפכה אף הצהיר השבוע כי איראן יכולה "להאריך" את המלחמה עד שטראמפ יסיים את תפקידו. "עלינו להשיג הרתעה כך שהאויב לעולם לא יעז לתקוף אותנו, כדי שנוכל לחיות בביטחון", אמר.

היתרון הפסיכולוגי של איראן

למרות המצור הימי האמריקני שעדיין בתוקף ומונע מספינות להגיע לנמלים איראניים, למומחים יש הערכה ברורה: לאיראן יש יתרון פסיכולוגי ופוליטי משמעותי. "איראן, שנמצאת ממש על המצר, יש לה יתרון של קרבה. יש לה גם יד עליונה פסיכולוגית ופוליטית", הסביר שוסטר.

סגירת המצר גרמה להרס כלכלי במדינות רבות ברחבי העולם, והלחץ הבינלאומי על ארצות הברית לפתוח את הנתיב רק גובר. לחץ זה עשוי להשפיע על בחירות האמצע בארה"ב בנובמבר הקרוב - דבר שעשוי לשחק לטובת איראן אם הקונגרס החדש יכפה על טראמפ לסיים את המלחמה בתנאים נוחים לטהראן.

בינתיים, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן כי בימים האחרונים הסיטו הכוחות האמריקניים את מסלולן של 53 ספינות מסחריות, השביתו שתי ספינות ועלו על סיפונן של שתיים נוספות. במקביל, הותר מעברן של יותר מ-30 ספינות שנשאו סיוע הומניטרי.