נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שיגר הלילה (רביעי) איום נוסף לעבר איראן והביע תקווה כי איראן תגיע להסכם עם ארצות הברית, הסכם שיימנע פעולה צבאית.

במהלך עצרת תומכים במדינת איווה התבטא הנשיא טראמפ: "יש עוד ארמדה יפהפייה ששטה עכשיו בצורה יפהפייה לעבר איראן. אז נראה".

טראמפ הדגיש כי הוא מקווה שאיראן תגיע להסכם שימנע פעולה צבאית: "אני מקווה שהם יעשו עסקה, אני מקווה שהם יעשו עסקה".

בפעם האחרונה שטראמפ התבטא בנושא איראן, ביום חמישי שעבר, הוא אמר: "יש לנו הרבה ספינות שנעות לכיוון הזה, למקרה הצורך. יש לנו שייטת גדולה שנעה לכיוון הזה ונראה מה יקרה, יש לנו כוח צבאי גדול שנע לעבר איראן", טראמפ הדגיש: "הייתי מעדיף שלא יקרה שום דבר, אבל אנחנו עוקבים אחרי המצב מקרוב".

כזכור, ראש הממשלה נתניהו שיגר אמש איום לעבר האיראנים בצל הדריכות והאפשרות שארה"ב תתקוף את משטר האייתוללות: "הציר האיראני מנסה להשתקם, לא נאפשר זאת. אם איראן תעשה את הטעות החמורה ותתקוף את ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה שאיראן טרם ראתה".

יצוין כי הניו יורק טיימס דיווח מפי מספר גורמים המעורים בפרטים, כי מספר דוחות מודיעין אמריקאיים, שהועברו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאחרונה מצביעים על כך שאחיזת משטר האייתוללות בשלטון באיראן - נמצאת בנקודת החלשה ביותר שלה, מאז הפלת השאה במהפכה של שנת 1979.

על פי הדיווח, הדבר נובע מהעובדה כי ההפגנות הסוערות שפרצו לאחרונה - הופנו כלפי המשטר והיו גם באזורים באיראן הנחשבים, לפחות לפי ההערכות עד ההפגנת, למעוזי תמיכה בשלטון חמינאי.