בציוץ שפרסם היום (רביעי), בשעת צהרים, טען נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי "נשיא איראן החדש" ביקש זמן קצר קודם לכן הפסקת אש.

טראמפ לא פירט למי כוונתו באומרו "הנשיא החדש", אולם ציין כי מדובר במי ש"הרבה פחות קיצוני והרבה יותר חכם מקודמיו".

"נשיא המשטר החדש באיראן, שהוא הרבה פחות קיצוני והרבה יותר חכם מקודמיו, ביקש זה עתה מארצות הברית הפסקת אש", הודיע טראמפ.

הנשיא הוסיף: "אנחנו נשקול זאת כאשר מצר הורמוז יהיה פתוח, חופשי וברור למעבר. עד אז, אנחנו ממשיכים להכות באיראן בעוצמה, או כפי שאומרים, להחזיר אותה לתקופת האבן!!!"