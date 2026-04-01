כיכר השבת
"ממשיכים להכות"

טראמפ: מנהיג איראן החדש הרבה יותר חכם מקודמיו והוא ביקש הפסקת אש

נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע ברשת החברתית שמפעיל כי "נשיא המשטר החדש" באיראן ביקש "כעת" הפסקת אש. הוא הבהיר: "נשקול זאת כאשר מצר הורמוז יהיה פתוח עד אז - נמשיך לתקוף" (שאגת הארי)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

בציוץ שפרסם היום (רביעי), בשעת צהרים, טען נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי "נשיא החדש" ביקש זמן קצר קודם לכן הפסקת אש.

לא פירט למי כוונתו באומרו "הנשיא החדש", אולם ציין כי מדובר במי ש"הרבה פחות קיצוני והרבה יותר חכם מקודמיו".

"נשיא המשטר החדש באיראן, שהוא הרבה פחות קיצוני והרבה יותר חכם מקודמיו, ביקש זה עתה מארצות הברית הפסקת אש", הודיע טראמפ.

הנשיא הוסיף: "אנחנו נשקול זאת כאשר מצר הורמוז יהיה פתוח, חופשי וברור למעבר. עד אז, אנחנו ממשיכים להכות באיראן בעוצמה, או כפי שאומרים, להחזיר אותה לתקופת האבן!!!"

10
ברוך ה' מכה אחרי מכה מי שמתעסק עם עם ישראל מקבל מהשמיים טראמפ הוא המקל של ה'
כורש
9
לב מלכים ושרים ביד ה' רואים בחוש איך הקב"ה מנהל את העולם ושולח לנו שליחים טובים לעצור את הרשעה מאיראן להמשיך להתפלל ולהוסיף בזכויות זה מה שבאמת מנצח
זושא
8
כל דיבור על הפסקת אש הוא מלכודת דבש אסור לתת למפלצת האיראנית להתאושש 'אלו ברכב ואלו בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוהינו נזכיר'. טראמפ, אל תעצור עד שטהרן תהיה מגרש חניה! רק עוצמה קטלנית תבטיח את שלום עם ישראל
מגן
7
במלחמה כמו במלחמה 'תמחה את זכר עמלק'. טראמפ הוא השוט של הקב"ה להכות בטמאים האלו לא לעצור לשנייה, להחריב להם את הכל עד שלא יישאר זכר למשטר הרשע הזה
שמשון
6
במזרח התיכון מבינים רק כוח והרבה ממנו כל דקה של הפסקת אש היא פרס לטרור חייבים להשלים את המלאכה ולפרק את תמנון הטרור האיראני מהראש עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה צה"ל קדימה להסתער
שרקי
5
אין פשרות עם רוצחים להשמיד ולהאביד את כל קיני הצרעות באיראן להפיל פצצות על הצבא האיראני משמרות המהפכה והבסיג’ למחוק את כל ראשי הטרור בלבנון ואיראן זה הזמן לסיים את הסיפור
מצליח
4
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
דוד
3
רק כוח הם מבינים טראמפ מזכיר לעולם שבעל הבית השתגע עם ישראל חי
עוזיאל
2
הם מתחננים כי הם נחנקים זה הזמן לסיים את העבודה אל תיתנו להם אוויר תמוטטו את המשטר
תל אביבי
1
הפסקת אש היא פרס לטרור רק כתישה טוטאלית תחזיר את ההרתעה
שמעון

