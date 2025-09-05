טראמפ חוסם את ערוץ ההברחות האיראני דרך ארה"ב

ממשל טראמפ דחה כבר את הוויזות למנהיג הפלסטיני מחמוד עבאס ולמשלחת הרחבה שתכננה להגיע לדיון רם דרג באו״ם החודש, וכעת בוחן החמרת מגבלות על כמה משלחות נוספות, כך לפי מזכר פנימי של מחלקת המדינה שנראה בידי סוכנות הידיעות Associated Press.

בין המדינות שעליהן נשקלות הגבלות: איראן, סודאן, זימבבואה ובאופן שעלול להפתיע, גם ברזיל, שלה מסורת של נאום הפתיחה בעצרת הכללית שתיפתח ב־22 בספטמבר.

לפי המסמך, ההגבלות האפשריות, שעדיין נמצאות בבחינה ועשויות להשתנות, יוסיפו נדבך למדיניות ההקשחה של הממשל בנושא הוויזות: הן כלפי מחזיקים באישורי כניסה קיימים והן כלפי מבקשי אשרות לקראת כינוס האו״ם.

ביחס לאיראן, תנועת הדיפלומטים בניו יורק מוגבלת ממילא, אך אחת ההצעות היא לאסור עליהם לקנות במועדוני צרכנות גדולים לחברי מועדון בלבד, כגון קוסטקו וסמ׳ס קלאב, ללא אישור מפורש מראש של מחלקת המדינה.

חנויות אלו פופולריות בקרב דיפלומטים איראנים בשל האפשרות לרכוש מוצרים בכמויות גדולות ובמחירים נמוכים יחסית - ולהעבירם לארצם, שבה מוצרים רבים אינם נגישים בשל בידוד כלכלי.

לא ברור אם ומתי ייכנס לתוקף איסור הקניות המוצע, אך לפי המזכר נשקלת גם טיוטת כללים שתאפשר להציב תנאים על חברות במועדוני צרכנות לכלל הדיפלומטים הזרים המוצבים בארה״ב.

בברזיל לא ברור עדיין אם מגבלות ויזה, אם יוטלו - יחולו על הנשיא לואיס אינאסיו לולה דה־סילבה או על דרגים נמוכים יותר במשלחת. נשיא ברזיל נושא באופן מסורתי נאום ראשון ביום הפתיחה של העצרת הכללית; נשיא ארה״ב נואם, לפי התקדים, שני.

לפי הדיווח, לולה נמצא על הכוונת של הנשיא דונלד טראמפ, המתנגד להעמדה לדין של ידידו, הנשיא לשעבר ז׳איר בולסונרו, בחשד להובלת ניסיון הפיכה.

מנגד, סוריה תהנה מהקלה: חברי משלחתה קיבלו פטור ממגבלות תנועה שהוטלו על נסיעות הקשורות לאו״ם במשך יותר מעשור. לפי המזכר, הוויתור הוענק בשבוע שעבר, במסגרת מאמצי ממשל טראמפ לבנות קשרים לאחר הדחתו בשנה שעברה של נשיא סוריה בשאר אסד, ולשלב את המדינה מחדש באזור.

ביחס לסודאן ולזימבבואה, המזכר אינו מפרט אילו מגבלות נשקלות. מחלקת המדינה לא סיפקה תגובה מיידית לפנייה, ומשלחות איראן וברזיל באו״ם לא השיבו לעת עתה לפניות לתגובה.