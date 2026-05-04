הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ מסר הערב (שני) הודעה דרמטית בנוגע למתיחות הביטחונית במפרץ הפרסי, כשהוא חושף כי כוחות אמריקאיים השמידו שבע סירות איראניות במצר הורמוז.
"השמדנו שבע סירות איראניות קטנות, או כמו שהם אוהבים לקרוא להן - 'סירות מהירות'", ציין הנשיא, תוך שהוא מזלזל בכינוי שאיראן מעניקה לכלי השיט שלה. "אין נזק במצר הורמוז מלבד פגיעה בספינה דרום-קוריאנית", הוסיף טראמפ בהודעתו. לדבריו, "אולי הגיע הזמן שהם יצטרפו למלחמה".
ההצהרה מגיעה על רקע הסלמה מסוכנת באזור המפרץ הפרסי, כאשר איראן שיגרה במהלך היום טילי שיוט וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות ועומאן. על פי דיווחים, שלושה מתוך ארבעה טילי שיוט שנורו לעבר האמירויות יורטו בהצלחה, בעוד שהרביעי נפל לים.
במקביל לפעילות האווירית, התקבלו דיווחים על שריפה במתקן נפט בעיר פוג'יירה שבאיחוד האמירויות, שכתוצאה ממנה נפצעו שלושה אזרחים הודים. גם בעומאן דווח על פגיעה ישירה בבניין מגורים, עם שני פצועים.
דריכות בישראל והעולם
ההסלמה במפרץ הפרסי מעוררת דאגה בקרב גורמי ביטחון בישראל ובעולם. גורם בכיר באיחוד האמירויות מסר לכלי תקשורת אמריקאיים כי "אנחנו מצפים לתקיפה אמריקאית-ישראלית באיראן במהלך 24 השעות הקרובות".
גורם בכיר בישראל תדרך והבהיר: "אם האיראנים לא יתקפלו - יש על השולחן תקיפה רצינית של ישראל וארה"ב".
במקביל, התקבלו דיווחים כי צה"ל העלה את רמת הכוננות בעקבות ההתפתחויות במפרץ, מתוך חשש להשלכות אפשריות על זירות נוספות במזרח התיכון.
סוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם משמרות המהפכה האיראנים, הודיעה מפי מקור צבאי איראני כי "אם איחוד האמירויות תנקוט בפעולה לא רציונלית מכל סוג שהוא, כל האינטרסים שלה יהפכו למטרות עבור איראן".
