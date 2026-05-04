הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ מסר הערב (שני) הודעה דרמטית בנוגע למתיחות הביטחונית במפרץ הפרסי, כשהוא חושף כי כוחות אמריקאיים השמידו שבע סירות איראניות במצר הורמוז.

"השמדנו שבע סירות איראניות קטנות, או כמו שהם אוהבים לקרוא להן - 'סירות מהירות'", ציין הנשיא, תוך שהוא מזלזל בכינוי שאיראן מעניקה לכלי השיט שלה. "אין נזק במצר הורמוז מלבד פגיעה בספינה דרום-קוריאנית", הוסיף טראמפ בהודעתו. לדבריו, "אולי הגיע הזמן שהם יצטרפו למלחמה".

ההצהרה מגיעה על רקע הסלמה מסוכנת באזור המפרץ הפרסי, כאשר איראן שיגרה במהלך היום טילי שיוט וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות ועומאן. על פי דיווחים, שלושה מתוך ארבעה טילי שיוט שנורו לעבר האמירויות יורטו בהצלחה, בעוד שהרביעי נפל לים.

במקביל לפעילות האווירית, התקבלו דיווחים על שריפה במתקן נפט בעיר פוג'יירה שבאיחוד האמירויות, שכתוצאה ממנה נפצעו שלושה אזרחים הודים. גם בעומאן דווח על פגיעה ישירה בבניין מגורים, עם שני פצועים.