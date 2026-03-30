בעוד צה"ל ממשיך בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות המשטר האיראני, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הלילה (בין ראשון לשני) פרטים חדשים על המגעים הדיפלומטיים עם טהרן.

בתדרוך לכתבים על מטוס ה"אייר פורס 1", מסר הנשיא כי ארה"ב מנהלת משא ומתן ישיר ועקיף עם איראן - זאת בעוד המלחמה בשטח נמשכת במלוא העוצמה.

"אנחנו מנהלים משא ומתן ישיר ועקיף עם איראן", הבהיר טראמפ. "המו"מ מתנהל היטב אבל אף פעם אי אפשר לדעת איך ייגמר. אני חושב שנשיג עסקה איתם. אבל גם יכול להיות שלא נשיג עסקה". לדבריו, "האיראנים היו מאוד הגיוניים במו"מ עד כה" - התבטאות יוצאת דופן בעיצומה של מערכה צבאית מקיפה.

טראמפ פירט כי ארה"ב הציגה לאיראן רשימה של 15 דרישות, וכהוכחה לרצינותם, האיראנים אפשרו לספינות לעבור במצר הורמוז - צוואר הבקבוק הימי האסטרטגי שדרכו עוברת חלק ניכר מאספקת הנפט העולמית. "חושב שניתן להגיע לעסקה בקרוב", אמר הנשיא. "איראן מסכימה איתנו על התוכנית. ביקשנו מהם 15 דברים, כדי להראות שהם רציניים הם נתנו לספינות לעבור במצר הורמוז".

דבריו של הנשיא על המשא ומתן מגיע על רקע דיווחים על הרס נרחב שנגרם לצי האיראני. כפי שדיווחנו קודם לכן, טראמפ הצהיר כי "חיל הים שלהם הושמד לגמרי - 32 ספינות נמצאות עכשיו בתחתית האוקיינוס". פיקוד המרכז האמריקני פרסם תיעוד דרמטי של תקיפות הספינות, תוך הצהרה כי "ימים אלו תמו" - בכוונה לעשורים ארוכים של הטרדות ימיות איראניות.

בהתייחסות נוספת, טראמפ טען כי מדינות המפרץ משיבות מלחמה נגד איראן. "הן משיבות מלחמה נגד איראן", אמר. "סעודיה משיבה מלחמה, קטאר משיבה מלחמה, איחוד האמירויות משיבה מלחמה". טענה זו מצביעה על מעורבות אזורית רחבה יותר במערכה נגד המשטר האיראני, אם כי לא פורטו פרטים מדויקים על אופי המעורבות הצבאית של מדינות אלו.