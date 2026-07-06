טראמפ מאיים על איראן: "או שנעשה עסקה או שנסיים את העבודה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר היום (שני) מסרים חדים על איראן, כשהוא מבהיר את מדיניותו כלפי המשטר בטהראן. בהתבטאות שמשקפת את גישתו הישירה, הנשיא הבהיר כי אינו שואף לחילופי משטר במדינה, אלא למטרה ממוקדת יותר.

"אני לא מחפש לעשות חילופי משטר - אני רוצה שנחזיק באורניום המועשר", הבהיר טראמפ. הנשיא הוסיף והתייחס להנהגה האיראנית הנוכחית: "נצרך לגלות אם הם רציונאליים יותר מקודמיהם".

בהמשך דבריו חשף טראמפ פרט מעניין על פעילות אמריקנית במצרי הורמוז. "בלי שהאיראנים ידעו, הוצאנו כל כך הרבה נפט מהורמוז והסרנו את העוצר", מסר הנשיא, תוך שהוא מדגיש את היכולת האמריקנית לפעול באזור.

"או עסקה או נסיים את העבודה"

טראמפ לא הסתפק בכך והעביר איום ברור לטהראן. "או שנעשה עסקה או שנסיים את העבודה - וזה לא יהיה כזה קשה לסיים את העבודה שם", אמר הנשיא. "אבל אני מעדיף עסקה. האיראנים יודעים שאני יכול להעלים להם את כל תחנות הכוח עד אחר הצהריים".

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע מתיחות מתמשכת בין ארה"ב לאיראן, כאשר בימים האחרונים התקיים סבב שיחות בשווייץ בנושא הגרעין. השיחות, שהתקיימו בתיווך עומאני, תוארו על ידי שני הצדדים כ"קונסטרוקטיביות", אך לא נרשמה התקדמות משמעותית.

יצוין כי בסעודיה דיווחו לאחרונה על הסכם ראשוני בין איראן לארה"ב על הכספים המוקפאים, כאשר 3 מיליארד דולר צפויים להשתחרר לאיראן במסגרת ההסכמות.