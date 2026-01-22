פוטין מימין, טראמפ משמאל ( צילום: shutterstock, Пресс-служба Президента )

בעולם של דונלד טראמפ, שלום הוא לא רק ערך – הוא נכס. "מועצת השלום" (Board of Peace), היוזמה השאפתנית ביותר שיצאה מהבית הלבן מאז הסכמי אברהם, כבר אינה רק תוכנית על הנייר. מדובר בגוף אקטיבי שנועד לנהל את עזה ולהתרחב לזירות גלובליות אחרות, תחת פיקודו הישיר של טראמפ כיו"ר.

החידוש המרענן (והשנוי במחלוקת) מופיע בטיוטת האמנה: חברות במועצה מוגבלת לשלוש שנים, אך מדינה שחפצה ב"מושב קבוע" ובסימון טריטוריה אסטרטגית, תיאלץ לשלם מיליארד דולר במזומן. בבית הלבן מסבירים שהסכום נועד להבטיח "מחויבות עמוקה", אך מבקרים בעולם כבר מכנים זאת כ"Pay-to-Play" הגדול בהיסטוריה. הנבחרת של טראמפ: קושנר, רוביו וטוני בלייר טראמפ לא מסתפק רק במדינות. הוא בנה "דירקטוריון" של דמויות מפתח שינהלו את האופרציה. לצד מזכיר המדינה מרקו רוביו והשליח המיוחד סטיב ויטקוף, בולטים שמותיהם של ג'ארד קושנר, אדריכל הסכמי אברהם, וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר. "יש לנו תור ארוך של אנשים מצוינים שרוצים להצטרף", התגאה טראמפ בפגישה עם נשיא מצרים א-סיסי. "זו המועצה היוקרתית ביותר אי פעם. יש לנו מדינות שלא הזמנו שמתחננות להיכנס פנימה".

התפנית המפתיעה: פוטין והנכסים המוקפאים

אחד הרגעים הדרמטיים ביותר בבניית המועצה התרחש היום, כאשר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נענה להזמנה להצטרף. אך פוטין, בדרכו שלו, מביא פתרון יצירתי למימון מיליארד הדולר: שימוש בנכסים הרוסיים המוקפאים בארצות הברית.

על פי דיווחים, פוטין צפוי לדון עם השליחים ויטקוף וקושנר באפשרות שהכספים ש"נתקעו" בגלל המלחמה באוקראינה יהיו אלו שיממנו את כרטיס הכניסה של רוסיה למועדון השלום של טראמפ. מדובר במהלך שיכול לפתור שתי בעיות במכה אחת: הכנסת רוסיה למעגל ההשפעה במזרח התיכון ושחרור חלקי של כספים מוקפאים.

"הלהבה בעזה תכובה"

למרות שהמועצה מכוונת לכל העולם, המבחן הראשון שלה נשאר רצועת עזה. טראמפ, באסרטיביות האופיינית לו, כבר הכריז על ניצחון: "יש שלום במזרח התיכון עכשיו. נשארו להבות קטנות פה ושם, אבל אנחנו נכבה אותן". עם כ-25 מדינות שכבר בפנים – מישראל וסעודיה ועד הונגריה ובלארוס – המועצה הופכת לעובדה קיימת בשטח.

בין אם מדובר באו"ם חדש ובין אם במיזם עסקי-מדיני נועז, דבר אחד בטוח: דונלד טראמפ הצליח שוב לייצר סדר עולמי שבו הכסף, הכוח והשלום מדברים באותה שפה.