נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הציג היום (חמישי) באופן רשמי את 'מועצת השלום של טראמפ', בפורום הכלכלי בדאבוס שבשוויץ.

טקס הצגת מועצת השלום, נפתח בנאום של הנשיא טראמפ שאמר: "השגתי שלום במזרח התיכון למרות שאף אחד לא חשב שדבר כזה הוא אפשרי, בקרוב אנחנו נסיים מלחמה נוספת".

למרות נוכחותם של נשיא המדינה יצחק הרצוג ושר החוץ סער, השניים אינם יושבים על הבמה אלא כמשתתפים בקהל. מראש הממשלה נתניהו נבצר מלהגיע בעקבות צווי המעצר שהוצאו נגדו. ממשלת ישראל הודיעה לנשיא טראמפ כי היא תהיה חלק ממועצת השלום.

מי שכן נמצא בטקס הם, הנשיאים והשרים של ארגנטינה, טורקיה, קטאר, סעודיה, הונגריה, אינדונזיה ועוד.

כבר בפתח דבריו הבהיר נשיא ארה"ב כי מועצת השלום שלו לא נועדה להחליף את האו"ם אלא לעבוד בשיתוף פעולה, כמענה לחששות של מדינות אירופה שסירבו להצטרף.

טראמפ דיבר גם על מלחמת רוסיה-אוקראינה מבלי לנקוב בשמה. "חשבנו שזו תהיה משימה קלה אבל מתברר שממש לא", אמר טראמפ והוסיף כי רק בשבוע שעבר נהרגו 29,000 חיילים. "זה נורא", אמר טראמפ.

טראמפ הוסיף כי גם המלחמה הזו תיפתר בקרוב.

הנשיא עבר לדבר על נצחונו בבחירות לפני שנה בדיוק, והתרברב בהישגו כשגרף את כלל המדינות המתנדנדות. הנשיא דיבר בשבח הכלכלה האמריקנית שלדבריו השתפרה משמעותית מאז נכנס לתפקידו.

על ה"שלום" במזרח התיכון וסיום המלחמה עם חמאס: "יש לנו 59 מדינות שמעורבות בשלום במזרח התיכון", אמר הנשיא. "חלק מאותן מדינות אומרות שכדאי לחמאס לעשות מה שאומרים לו. אני חושב שהוא יעשה... הבעיה שהם נולדו עם נשק בידיהם. ממש כפשוטו - נולדו עם נשק בידיים", חזר והדגיש טראמפ.

"אבל הם יצטרכו לוותר עליו", הדגיש הנשיא, "ואם הם לא יעשו את זה - זה יהיה הסוף שלהם".

על חיזבאללה אמר: "אנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים איתם אבל הם הרבה יותר קטנים ממה שהם היו לפני".

טראמפ חזר על הטענה ש"השמדנו את הגרעין האיראני בחצות לילה ללא ירח, השמדנו הכל בזמן שהם היו חודשיים מפצצה".

נשיא ארה"ב חזר ואמר על איראן: "הם רוצים לדבר - אנחנו נדבר".

עוד מהנשיא: "הרבה דברים טובים קרו בשנה האחרונה, בניתי מחדש את הצבא שלנו עם תקציב של טריליון דולר, שנה הבאה נהיה עם טריליון וחצי, המדינה שלנו מעולם לא הייתה במצב טוב יותר".

נשיא ארה"ב דיבר על חטיפתו של מדורו ואמר שהוונצואלים מאוד מרוצים מכך. "היה לנו גל שני מוכן", אמר טראמפ על התקיפה נגד וונצואלה, לטענתו הם אמרו: "אנחנו לא רוצים גל שני".

טראמפ חזר לדבר על מלחמת רוסיה-אוקראינה וטען שבזמן כהונתו הראשונה אמר לפוטין: "אתה לא יכול לעשות את זה ולדימיר", ותלה את המלחמה בכהונתו של ביידן.

טראמפ דיבר על הסיוע ההומניטרי לעזה והודה לאו"ם ולמדינות הנוכחות על הסיוע שלהן לעזה. טראמפ הוסיף: "הפסקת האש תימשך".

על שחרור החטופים אמר שארה"ב שחררה 20 חטופים חיים. "אמרתי שזה יהיה קשה להשיג את כולם והצלחנו". טראמפ דיבר גם על החטופים החללים: "בשביל חלק מההורים זה היה בדיוק אותו דבר כאילו הם היו בחיים, אולי אפילו יותר".

על רני גווילי אמר טראמפ כי "אנחנו עוקבים מקרוב" כדי לאתר את החטוף האחרון.

בשלהי הדברים התרחש רגע מעניין, כאשר הנשיא נשא את עיניו לעבר היושבים על הבמה חברי הועדה, ואמר: "בדרך כלל יש שניים או שלושה שאני לא אוהב אבל כעת אני אוהב את כולם", לקול מחיאות הכפיים של הקהל והמנהיגים שנכחו על הבמה החשובה.

טראמפ אמר לקראת סיום הדברים כי "הולך להיות טוב מאוד בעזה ואנחנו יכולים לעשות את זה במקומות אחרים".

הנשיא חזר והדגיש כי מועצת השלום תסייע לאו"ם וכי יש פוטנציאל גדול לארגון הזה. הנשיא הדגיש כי אין כוונה להחליף את האו"ם.