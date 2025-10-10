התובעת שהפכה לאויבת של טראמפ מואשמת בהונאת משכנתאות

התובעת הכללית של מדינת ניו יורק, לטיטיה ג’יימס, מהדמויות הבולטות ביותר במאבקים המשפטיים נגד הנשיא דונלד טראמפ - הואשמה בשתי עבירות פליליות: הונאת בנק ומתן הצהרה כוזבת למוסד פיננסי, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס.

על פי כתב האישום שהוגש בבית המשפט הפדרלי באלכסנדריה, וירג’יניה, ג’יימס מואשמת כי בשנת 2020 הצהירה באופן שקרי בבקשת משכנתא כי בית שרכשה בעיר נורפוק ישמש למגוריה, בעוד שבפועל נועד להיות נכס להשקעה. לפי האישום, הצהרה זו הקנתה לה תנאי ריבית מועדפים שחסכו לה כ־19 אלף דולר לאורך חיי ההלוואה.

ג’יימס, חברת המפלגה הדמוקרטית, דחתה את הטענות וכינתה אותן “המשך לניסיון הנואש של הנשיא להשתמש במערכת המשפט כנשק פוליטי”. לדבריה, “ניאבק בהאשמות חסרות הבסיס הללו בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותנו”. היא הדגישה כי בכוונתה להמשיך לכהן בתפקידה כתובעת הכללית של ניו יורק.

הפרקליטה הפדרלית המחוזית, לינדזי האליגן, שמונתה לתפקידה בחודש שעבר על ידי הנשיא טראמפ, מסרה בתגובה כי “העבירות המיוחסות בתיק זה הן מעשים פליליים מכוונים ופגיעה חמורה באמון הציבור”.

ג’יימס צפויה להופיע לדיון ראשון בבית המשפט ב־24 באוקטובר. התיק נמסר לשופט הפדרלי ג’יימר ווקר, שמונה על ידי הנשיא לשעבר ג’ו ביידן.

ההעמדה לדין מגיעה על רקע מתיחות פוליטית גוברת בין ממשל טראמפ לבין בכירים דמוקרטים. היא מצטרפת לשרשרת כתבי אישום נגד יריביו הפוליטיים של הנשיא, ובהם ראש ה־FBI לשעבר, ג’יימס קומי, שהואשם לפני שבועיים בעדות שקר ושיבוש חקירה.

ג’יימס נחשבת לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם העמדתו לדין של טראמפ. בשנת 2022 היא הגישה נגדו תביעה אזרחית בטענה שזייף את נתוני ההון שלו כדי לקבל הלוואות בתנאים מועדפים. התביעה הסתיימה בקנס של 454 מיליון דולר, אך ערכאת ערעור ביטלה את הקנס באוגוסט האחרון, תוך שהיא מותירה על כנה את קביעת האחריות הפלילית.