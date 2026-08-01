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הצהרה מפתיעה

טראמפ מודה: "הסנקציות על בית הדין בהאג נועדו להגן על ביבי, לא עליי"

הנשיא האמריקני הבהיר כי הצעדים נגד בכירי בית הדין הפלילי הבינלאומי מכוונים להגן על ראש הממשלה • רוביו הצהיר: חמש מדינות כבר הודיעו על כוונתן לפרוש מבית הדין (בעולם)

טראמפ ונתניהו בבית הלבן, השבוע (צילום: לע"מ)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודה אתמול (שישי) בהצהרה חריגה ומפתיעה כי הסנקציות שהטיל ממשלו על בכירי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נועדו בראש ובראשונה להגן על ראש הממשלה ולא על אינטרסים אמריקניים או חשש שבכירים אמריקניים יועמדו לדין.

"אין שום מידע שהם רודפים אחריי", מסר בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן. "זה אולי יכול לקרות בעתיד, אבל הצעדים שנקטנו לא נועדו להגן עליי - הם נועדו להגן על ביבי ועל אנשים נוספים".

בית הדין בהאג (צילום: שאטרסטוק)

חמש מדינות מתכוננות לפרוש

דבריו של טראמפ נאמרו זמן קצר לאחר שמזכיר המדינה של ארה"ב, מרקו רוביו, הודיע על התפתחות דרמטית: חמש מדינות כבר עדכנו את על כוונתן לפרוש מבית הדין הפלילי הבינלאומי, בעקבות המהלך האמריקני נגדו.

רוביו לא פירט אילו מדינות מדובר, אך ההודעה מעידה על השפעה משמעותית של הצעדים האמריקניים על המערכת המשפטית הבינלאומית.

כזכור, בית הדין הפלילי הבינלאומי הוציא בנובמבר 2024 צווי מעצר נגד נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט בחשד "לביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות" במהלך הלחימה ברצועת עזה. ארצות הברית הגיבה במהירות והטילה סנקציות חמורות על בכירי בית הדין, כולל הקפאת נכסים ואיסורי כניסה לשטח ארה"ב.

בנימין נתניהוארה"בדונלד טראמפבית הדין הבינלאומי בהאגהאג

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