טראמפ ונתניהו בבית הלבן, השבוע ( צילום: לע"מ )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודה אתמול (שישי) בהצהרה חריגה ומפתיעה כי הסנקציות שהטיל ממשלו על בכירי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נועדו בראש ובראשונה להגן על ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולא על אינטרסים אמריקניים או חשש שבכירים אמריקניים יועמדו לדין.

"אין שום מידע שהם רודפים אחריי", מסר טראמפ בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן. "זה אולי יכול לקרות בעתיד, אבל הצעדים שנקטנו לא נועדו להגן עליי - הם נועדו להגן על ביבי ועל אנשים נוספים".

בית הדין בהאג ( צילום: שאטרסטוק )