נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודה אתמול (שישי) בהצהרה חריגה ומפתיעה כי הסנקציות שהטיל ממשלו על בכירי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נועדו בראש ובראשונה להגן על ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולא על אינטרסים אמריקניים או חשש שבכירים אמריקניים יועמדו לדין.
"אין שום מידע שהם רודפים אחריי", מסר טראמפ בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן. "זה אולי יכול לקרות בעתיד, אבל הצעדים שנקטנו לא נועדו להגן עליי - הם נועדו להגן על ביבי ועל אנשים נוספים".
חמש מדינות מתכוננות לפרוש
דבריו של טראמפ נאמרו זמן קצר לאחר שמזכיר המדינה של ארה"ב, מרקו רוביו, הודיע על התפתחות דרמטית: חמש מדינות כבר עדכנו את ארצות הברית על כוונתן לפרוש מבית הדין הפלילי הבינלאומי, בעקבות המהלך האמריקני נגדו.
רוביו לא פירט אילו מדינות מדובר, אך ההודעה מעידה על השפעה משמעותית של הצעדים האמריקניים על המערכת המשפטית הבינלאומית.
כזכור, בית הדין הפלילי הבינלאומי הוציא בנובמבר 2024 צווי מעצר נגד נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט בחשד "לביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות" במהלך הלחימה ברצועת עזה. ארצות הברית הגיבה במהירות והטילה סנקציות חמורות על בכירי בית הדין, כולל הקפאת נכסים ואיסורי כניסה לשטח ארה"ב.
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