טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין שלישי לרביעי) כי מבצע 'פרויקט חופש' - תנועת הספינות דרך מצר הורמוז - יושהה באופן זמני, כדי לאפשר התקדמות לקראת הסכם עם איראן.

בהודעה שפרסם הנשיא צוין כי "בעקבות בקשתן של פקיסטן ומדינות נוספות, לאור ההצלחה הצבאית האדירה שנחלנו במהלך המערכה נגד איראן, ובנוסף להתקדמות משמעותית לעבר הסכם סופי ומוחלט עם נציגי איראן - הגענו להסכמה הדדית כי בעוד שהמצור יישאר בתוקפו המלא, 'פרויקט החופש' יושהה לפרק זמן קצר, כדי לבחון האם ניתן יהיה להשלים ולחתום על ההסכם". ההודעה מגיעה לאחר שבוצע מבצע 'פרויקט חופש' במצר הורמוז, שמטרתו לפי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו היא לחלץ כמעט 23 אלף אזרחים מ-87 מדינות שלכודים באזור המפרץ. רוביו הבהיר כי "המצור לבדו עולה לאיראן עד 500 מיליון דולר ביום בהכנסות אבודות, ו-90% מהסחר הכולל של איראן נעצר". כזכור, ממשל טראמפ פתח בערוץ תקשורת חשאי מול איראן ועדכן אותה מראש על המבצע הצבאי המתוכנן במצר הורמוז. בכיר אמריקני חשף כי המסר הועבר ביום ראשון האחרון, וכלל עדכון מפורט על 'פרויקט חופש' לצד אזהרה לטהראן שלא להתערב במהלך האמריקני.

מלח אמריקני במשחתת במצרי הורמוז ( צילום: סנטקום )

איראן: 'טראמפ התקפל'

בסוכנויות הידיעות האיראניות הרשמיות 'תסנים' ו'פארס' הגיבו להודעתו של הנשיא טראמפ וטענו כי הנשיא האמריקני "התקפל בעקבות איומי הרפובליקה האסלאמית". התגובה האיראנית משקפת את הניסיון של טהראן להציג את ההשהיה כניצחון דיפלומטי.

יצוין כי על פי דיווחים בכירים אמריקנים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה קרוב מאוד ביום שישי האחרון לתת הוראה לחידוש המלחמה ולצאת לגל של תקיפות באיראן, אך שינה את דעתו ברגע האחרון. ההחלטה התקבלה לאחר שהאיראנים שלחו הצעה מעודכנת להסכם לסיום המלחמה.

על פי דיווחים, גם בימים אלו טראמפ עדיין מעוניין לנסות ולמצות את המשא ומתן. עם זאת, על הנשיא מופעלים גם לחצים כבדים לחדש את הלחימה, בעיקר מצד יועצים חיצוניים שאינם בבית הלבן. בכירים אמריקנים ציינו כי טראמפ משוחח עם אותם יועצים כמעט מדי יום והם לוחצים עליו לבחור באופציה הצבאית.

בכירים אמריקנים הוסיפו כי אם טראמפ ישתכנע בימים הקרובים שהדיפלומטיה נמצאת ב'מבוי סתום', הוא לא יהסס להורות על מהלך קצר ועוצמתי ועל חידוש ההפצצות בניסיון לחלץ את הדיפלומטיה מהמבוי הסתום.