דוברת הבית הלבן נשאלה: טראמפ מנסה לבנות את בית המקדש?

ג'ייק טורקס, עיתונאי חרדי בבית הלבן, הפתיע אמש את דוברת הבית הלבן בשאלה מעניינת בתדרוך היומי לכתבים.

בתחילת התדרוך, פירטה דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט את תוכניות הבנייה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באגף המזרחי, תכנית הנתקלת בביקורת חדה בעיקר מצד יריביו הפוליטיים.

טורקס תהה, האם לאור ההדמיות שראה, "הנשיא כנראה ייזכר בתור הבונה הגדול ביותר של התקופה הזו, ונכחת בפגישות רבות איתו. האם למיטב ידיעתך נושא בניית בית המקדש בירושלים עלה?".

הדוברת הגיבה: "‎זה לא עלה. לא, זה לא עלה". טורקס ניסה לברר מה דעתו של הנשיא בנושא, ולוויט ענתה בחיוך: "‎אני לא יודעת, סליחה ג'ייק".