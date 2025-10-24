כיכר השבת
דוברת הבית הלבן נשאלה: טראמפ מנסה לבנות את בית המקדש?

בהתאם לשיטה ההלכתית כי בית המקדש השלישי ייבנה על ידי בשר ודם, שאל עיתונאי חרדי האם נשיא ארה"ב מתכנן לעשות זאת | השאלה עלתה על רקע הבנייה של טראמפ בבית הלבן, והביקורת נגדו (בעולם)

ג'ייק טורקס, עיתונאי חרדי בבית הלבן, הפתיע אמש את דוברת הבית הלבן בשאלה מעניינת בתדרוך היומי לכתבים.

בתחילת התדרוך, פירטה דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט את תוכניות הבנייה של נשיא ארה"ב באגף המזרחי, תכנית הנתקלת בביקורת חדה בעיקר מצד יריביו הפוליטיים.

טורקס תהה, האם לאור ההדמיות שראה, "הנשיא כנראה ייזכר בתור הבונה הגדול ביותר של התקופה הזו, ונכחת בפגישות רבות איתו. האם למיטב ידיעתך נושא בניית בית המקדש בירושלים עלה?".

הדוברת הגיבה: "‎זה לא עלה. לא, זה לא עלה". טורקס ניסה לברר מה דעתו של הנשיא בנושא, ולוויט ענתה בחיוך: "‎אני לא יודעת, סליחה ג'ייק".

