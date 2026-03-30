נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר לפני זמן קצר (שני) בריאיון לעיתון ניו יורק פוסט, כי ארה"ב תגיב "בקרוב מאוד" על מתקפת הטילים האיראנית שפגעה בבית הזיקוק בחיפה.
הנשיא רמז לאפשרות של תקיפה נרחבת בתשתיות האנרגיה של איראן אם לא תושג עסקה דיפלומטית בזמן הקרוב.
טראמפ אף טען לשינוי דרמטי בהנהגה האיראנית, וציין כי "המשטר הישן נעלם" וכי ארצות הברית מתמודדת כעת עם גורמים חדשים שלדבריו "סבירים יותר". עם זאת, הוא הדגיש כי אם המשא ומתן לא יצליח, התגובה האמריקאית תהיה קשה ביותר.
"אנחנו חושבים שמוג'תבא חמינאי חי - אבל במצב גרוע במיוחד. הוא פצוע קשה מאוד", אמר טראמפ בנוגע למנהיג העליון.
"נסיים את מה שהתחלנו"
בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו, הבהיר קודם לכןטראמפ: "ארצות הברית נמצאת בדיונים רציניים עם משטר חדש וסביר יותר לסיום פעולותינו הצבאיות באיראן". לדבריו, "חלה בשיחות התקדמות רבה, אך אם מסיבה כלשהי לא יושג הסכם בקרוב, ואם מיצר הורמוז לא ייפתח באופן מיידי, נסיים את מה שהתחלנו באיראן".
הנשיא האמריקני פירט כי התגובה תכלול "פיצוץ והשמדה מוחלטת של כל תחנות הייצור החשמליות, בארות הנפט והאי חארג, ואולי גם כל מתקני ההתפלה". טראמפ הוסיף כי מדובר במתקנים שבהם "בכוונה עדיין לא נגענו", והדגיש: "זה יהיה נקמה על חיילינו הרבים ואחרים, שאיראן טבחה והרגה במהלך 47 שנות 'שלטון הטרור' של המשטר הישן".
הפגיעה בבזן והשלכותיה
הצהריים, הטילים ששוגרו מאיראן לצפון הארץ, גרמו לפגיעות נקודתיות במתחם בתי הזיקוק במפרץ חיפה. חברת בזן דיווחה על פגיעה בתשתית חשמל המספקת מתקן שירותים, וכן בשטח פתוח סמוך למבנה מנהלתי. בנוסף, נפגעה תשתית חיצונית בבעלות צד שלישי, הנחשבת חיונית לפעילות השוטפת של בזן.
בחברה מעריכים כי התשתית צפויה לחזור לפעילות בתוך ימים אחדים, אך מדגישים שמדובר בהערכה שאינה ודאית. למרות הפגיעה, מרבית מתקני הייצור ממשיכים לפעול כסדרם, והיתר נמצאים בתהליך הדרגתי של הפעלה מחדש. במשרד האנרגיה הדגישו כי הפגיעה בתשתיות בצפון הייתה נקודתית ולא משמעותית.
חששות כלכליים ולחץ בינלאומי
במקביל להצהרות טראמפ, נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי פנה לנשיא האמריקני בקריאה לעצור את המלחמה באיראן. בכנס האנרגיה שהתקיים במצרים, אמר הנשיא: "אני אומר לנשיא טראמפ: אף אחד לא יכול לעצור את המלחמה באזור שלנו במפרץ חוץ ממך".
א-סיסי הביע חששות קשים בנוגע למחירי הדלק, וציין את חששותם של אנליסטים לפיהם "מחיר חבית הנפט עשוי להגיע ליותר מ-200 דולר". מזכ"ל מועצת שיתוף הפעולה במפרץ קרא אף הוא לקהילה הבינלאומית להגן על נתיבי הים החיוניים, תוך גינוי סגירת מיצר הורמוז ותקיפות על תשתיות אנרגיה אזוריות.
ההצהרה המפתיעה של טראמפ מגיעה ימים ספורים לאחר שהודיע כי הוא דוחה את האולטימטום שניתן לאיראן בנוגע לתקיפת מתקני אנרגיה. כעת, נראה כי הנשיא מחדד את עמדתו ומזהיר מפני תגובה צבאית נרחבת אם לא תושג עסקה דיפלומטית בזמן הקרוב. עדכונים נוספים בהמשך.
