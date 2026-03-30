נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר לפני זמן קצר (שני) בריאיון לעיתון ניו יורק פוסט, כי ארה"ב תגיב "בקרוב מאוד" על מתקפת הטילים האיראנית שפגעה בבית הזיקוק בחיפה.

הנשיא רמז לאפשרות של תקיפה נרחבת בתשתיות האנרגיה של איראן אם לא תושג עסקה דיפלומטית בזמן הקרוב.

טראמפ אף טען לשינוי דרמטי בהנהגה האיראנית, וציין כי "המשטר הישן נעלם" וכי ארצות הברית מתמודדת כעת עם גורמים חדשים שלדבריו "סבירים יותר". עם זאת, הוא הדגיש כי אם המשא ומתן לא יצליח, התגובה האמריקאית תהיה קשה ביותר.

"אנחנו חושבים שמוג'תבא חמינאי חי - אבל במצב גרוע במיוחד. הוא פצוע קשה מאוד", אמר טראמפ בנוגע למנהיג העליון.

"נסיים את מה שהתחלנו"

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו, הבהיר קודם לכןטראמפ: "ארצות הברית נמצאת בדיונים רציניים עם משטר חדש וסביר יותר לסיום פעולותינו הצבאיות באיראן". לדבריו, "חלה בשיחות התקדמות רבה, אך אם מסיבה כלשהי לא יושג הסכם בקרוב, ואם מיצר הורמוז לא ייפתח באופן מיידי, נסיים את מה שהתחלנו באיראן".

הנשיא האמריקני פירט כי התגובה תכלול "פיצוץ והשמדה מוחלטת של כל תחנות הייצור החשמליות, בארות הנפט והאי חארג, ואולי גם כל מתקני ההתפלה". טראמפ הוסיף כי מדובר במתקנים שבהם "בכוונה עדיין לא נגענו", והדגיש: "זה יהיה נקמה על חיילינו הרבים ואחרים, שאיראן טבחה והרגה במהלך 47 שנות 'שלטון הטרור' של המשטר הישן".