טראמפ בצרות: האמירויות מאיימות לפרק את תקן הזהב הגרעיני

בעקבות ההסכם החדש והגמיש שנחתם בין ארצות הברית לסעודיה, איחוד האמירויות מאיימת כעת לטרף את הקלפים ודורשת לפתוח מחדש את הסכם הגרעין ההיסטורי שלה. המהלך הדרמטי, שנחשף ב"ניו יורק טיימס", צפוי לשנות מקצה לקצה את מאזן הכוחות האזורי במזרח התיכון.

על פי הדיווח הבלעדי מיום 22 ביולי 2026, ההסכם האמריקני-סעודי החדש פותח פתח חסר תקדים להעשרת אורניום מקומית לאחר תקופת מחקר בלבד, מבלי לדרוש את הפרוטוקול הנוסף המחמיר של סבא"א. צעד זה מפעיל באופן מיידי את מנגנון ההגנה שהטמיעה אבו דאבי בהסכם המקורי שלה עם ארצות הברית מ-2009.

"תקן הזהב" שהפך לנטל

ההסכם ההיסטורי חייב בזמנו את האמירויות לוותר לחלוטין על שאיפות ההעשרה ועיבוד הדלק בתמורה לטכנולוגיה אזרחית מתקדמת. התחייבות זו, שכונתה "תקן הזהב", הקימה את תחנת הכוח הגרעינית המספקת כיום כרבע מצריכת החשמל במדינה.

אולם כפי שציינה החוקרת נור עיד בראיון ל-Deutsche Welle, הסעיף המפורש בהסכם האמירתי קובע חד-משמעית: אם מדינה שכנה או אזורית זוכה לתנאים גמישים יותר, אבו דאבי שומרת לעצמה את הזכות המלאה לדרוש משא ומתן מיידי על תנאיה. העסקה הסעודית החדשה מפעילה בדיוק את הסעיף הזה.

אינטרסים אנרגטיים מול איומים אזוריים

מאחורי הצעד הדיפלומטי הדרמטי עומדים שיקולים אסטרטגיים כבדי משקל. האמירויות נדרשות למקורות אנרגיה יציבים ואדירים כדי לתחזק מרכזי נתונים ענקיים ופרויקטי ענק טכנולוגיים, בפרט לאחר טלטלות המלחמה והפגיעות החמורות בתשתיות החשמל במפרץ. שיתופי פעולה מתקדמים הנשקלים עם חברת יונדאי הדרום-קוריאנית ממחישים את השאיפה להרחבה, אך הריסון של "תקן הזהב" היווה עד כה מחסום מרכזי.

בזמן שהעסקה הסעודית מונחת כעת בבחינת 90 יום בקונגרס האמריקני ונקשרת בנרמול יחסים במסגרת הסכמי אברהם, המומחים מזהירים מפני אפקט דומינו מסוכן. על פי הדיווחים על ההסכם, הנשיא טראמפ אמנם התנה את האישור הסופי בהצטרפות סעודיה להסכמי אברהם, אך העיקרון של גמישות בהעשרה כבר נקבע.

מדינות נוספות באזור כמו טורקיה ומצרים עוקבות בעניין רב אחר המתרחש, ודורשות כעת לעצמן תנאים דומים. השאלה המרכזית נותרת בעינה: האם אבו דאבי תלך עד הסוף ותממש את זכותה לפתוח את הקלפים מחדש מול וושינגטון, וכיצד תשפיע מטלטלת הגרעין הזו על היציבות הרגישה ממילא במפרץ?