משא ומתן גורלי

טראמפ באולטימטום: "מוכנים למלחמה, אין זמן" - ואנס בדרך לפקיסטן

נשיא ארה"ב הבהיר בראיון דרמטי כי לא יאריך את הפסקת האש ומאיים בעימות חזיתי מול איראן. בעוד סגן הנשיא ג'יי די ואנס יגיע מחר לפקיסטן למשא ומתן גורלי, טראמפ מזהיר: "אנחנו בעמדת כוח, הסגר הימי הצליח - הזמן של טהרן נגמר" (בעולם)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר היום (ראשון) מסר חד משמעי למשטר בטהרן: הזמן אוזל. בראיון טלפוני שקיים, הבהיר הנשיא כי אינה מעוניינת בהארכת הפסקת האש הנוכחית עם , והדגיש כי וושינגטון מוכנה לפעילות צבאית במידת הצורך.

"אנחנו בעמדה חזקה מאוד במשא ומתן", מסר בראיון. "הסגר הימי היה הצלחה כבירה, ואנחנו מוכנים לפעילות צבאית אם יהיה בכך צורך. אין לנו הרבה זמן". דבריו מגיעים על רקע פקיעה צפויה של הפסקת האש בת השבועיים בין המדינות.

לוחמים אמריקאים באימונים קרביים (צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי)

ואנס יגיע מחר לפקיסטן

כפי שדווח לראשונה בסוכנות הידיעות AP, המתווכים הפקיסטאנים קיבלו אישור רשמי להגעת המשלחות: סגן הנשיא ג'יי די ואנס צפוי להגיע מחר (שני) לאסלאמבאד למפגש עם יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד קאליבאף, לסבב שיחות שני ומכריע.

למרות האופטימיות שהביע טראמפ כי השיחות יסתיימו ב"הסכם נהדר", האווירה סביב המפגש מתוחה במיוחד. המשלחת האמריקנית כוללת גם את השליח המיוחד סטיב ויטקוף ואת ג'ארד קושנר, חתנו של הנשיא.

סגן הנשיא ג'יי די ואנס (צילום: שאטרסטוק)

האשמות חמורות ברקע השיחות

שעה קלה לפני הראיון, תקף טראמפ את המשטר בטהרן בחשבון ה-Truth Social שלו וכתב: "איראן הפרה את הפסקת האש במספר רב של מקרים!". הציוץ החריף העמיד בסימן שאלה את עצם קיום השיחות, אך כעת נראה כי ארצות הברית בוחרת להגיע לשולחן הדיונים כשהיא מחזיקה במקל חובטים גדול.

בפוסט נוסף שפרסם טראמפ לאחרונה, טען הנשיא כי "אני מנצח במלחמה, ובגדול, הדברים מתנהלים טוב מאוד". הוא תקף כלי תקשורת אמריקניים והאשים אותם בהצגת תמונה שקרית של המצב. לדבריו, "האויב מבולבל, חיל הים שלהם הושמד לחלוטין ומערכות ההגנה האווירית שלהם אינן פעילות".

ספינת מלחמה, אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

המצור הימי ממשיך

טראמפ הוסיף כי המצור שמוטל על איראן במצר הורמוז גורם לה נזק כלכלי כבד מאוד, אותו העריך בכ-500 מיליון דולר ביום. לדבריו, המצור יימשך עד שיושג הסכם.

במקביל לדברים, המשיכה ארצות הברית באכיפת המצור הימי. במהלך הלילה ביצעו כוחות אמריקניים השתלטות וביקורת ימית על מכלית הנפט "M/T Tifani", שאינה רשומה תחת מדינה, באזור האחריות של פיקוד האינדו-פסיפי. במשרד ההגנה האמריקני הדגישו כי מדובר במכלית שהוגדרה כמסייעת לרשתות סחר בלתי חוקיות.

גורמים אמריקניים מסרו כי הפעולה משתלבת במאמץ רחב לאכיפת הסנקציות הימיות ולסיכול פעילות של כלי שיט הקשורים לגורמים המוגבלים תחת סנקציות בינלאומיות. "המים הבינלאומיים אינם מקלט לכלי שיט תחת סנקציות", נמסר בהודעת המשרד.

נקודות מחלוקת מרכזיות

על פי דיווחים, למרות ההתקדמות שחלה בשיחות, סוגיות הליבה סביב משך הגבלת העשרת האורניום והמצור הימי נותרו במחלוקת. ארצות הברית דורשת איסור העשרה למשך עשרים שנה, בעוד טהראן מוכנה להגבלה של חמש שנים בלבד.

הנשיא טראמפ הזהיר מפני חזרה למתווה הסכם הגרעין מ-2015, וציין כי קיים מאבק פנימי באיראן בין גורמים מתונים ל"משוגעים". בראיון לרשת פוקס ניוז שהעניק לאחרונה, הבהיר כי "אם איראן לא תחתום על ההסכם הזה, כל המדינה תתפוצץ".

עדכונים נוספים בהמשך.

