נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר היום (ראשון) מסר חד משמעי למשטר בטהרן: הזמן אוזל. בראיון טלפוני שקיים, הבהיר הנשיא כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהארכת הפסקת האש הנוכחית עם איראן, והדגיש כי וושינגטון מוכנה לפעילות צבאית במידת הצורך.

"אנחנו בעמדה חזקה מאוד במשא ומתן", מסר טראמפ בראיון. "הסגר הימי היה הצלחה כבירה, ואנחנו מוכנים לפעילות צבאית אם יהיה בכך צורך. אין לנו הרבה זמן". דבריו מגיעים על רקע פקיעה צפויה של הפסקת האש בת השבועיים בין המדינות.

לוחמים אמריקאים באימונים קרביים

סגן הנשיא ג'יי די ואנס ( צילום: שאטרסטוק )

האשמות חמורות ברקע השיחות

שעה קלה לפני הראיון, תקף טראמפ את המשטר בטהרן בחשבון ה-Truth Social שלו וכתב: "איראן הפרה את הפסקת האש במספר רב של מקרים!". הציוץ החריף העמיד בסימן שאלה את עצם קיום השיחות, אך כעת נראה כי ארצות הברית בוחרת להגיע לשולחן הדיונים כשהיא מחזיקה במקל חובטים גדול.

בפוסט נוסף שפרסם טראמפ לאחרונה, טען הנשיא כי "אני מנצח במלחמה, ובגדול, הדברים מתנהלים טוב מאוד". הוא תקף כלי תקשורת אמריקניים והאשים אותם בהצגת תמונה שקרית של המצב. לדבריו, "האויב מבולבל, חיל הים שלהם הושמד לחלוטין ומערכות ההגנה האווירית שלהם אינן פעילות".

ספינת מלחמה, אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

המצור הימי ממשיך

טראמפ הוסיף כי המצור שמוטל על איראן במצר הורמוז גורם לה נזק כלכלי כבד מאוד, אותו העריך בכ-500 מיליון דולר ביום. לדבריו, המצור יימשך עד שיושג הסכם.

במקביל לדברים, המשיכה ארצות הברית באכיפת המצור הימי. במהלך הלילה ביצעו כוחות אמריקניים השתלטות וביקורת ימית על מכלית הנפט "M/T Tifani", שאינה רשומה תחת מדינה, באזור האחריות של פיקוד האינדו-פסיפי. במשרד ההגנה האמריקני הדגישו כי מדובר במכלית שהוגדרה כמסייעת לרשתות סחר בלתי חוקיות.

גורמים אמריקניים מסרו כי הפעולה משתלבת במאמץ רחב לאכיפת הסנקציות הימיות ולסיכול פעילות של כלי שיט הקשורים לגורמים המוגבלים תחת סנקציות בינלאומיות. "המים הבינלאומיים אינם מקלט לכלי שיט תחת סנקציות", נמסר בהודעת המשרד.

נקודות מחלוקת מרכזיות

על פי דיווחים, למרות ההתקדמות שחלה בשיחות, סוגיות הליבה סביב משך הגבלת העשרת האורניום והמצור הימי נותרו במחלוקת. ארצות הברית דורשת איסור העשרה למשך עשרים שנה, בעוד טהראן מוכנה להגבלה של חמש שנים בלבד.

הנשיא טראמפ הזהיר מפני חזרה למתווה הסכם הגרעין מ-2015, וציין כי קיים מאבק פנימי באיראן בין גורמים מתונים ל"משוגעים". בראיון לרשת פוקס ניוז שהעניק לאחרונה, הבהיר כי "אם איראן לא תחתום על ההסכם הזה, כל המדינה תתפוצץ".

עדכונים נוספים בהמשך.