תקריות מביכות: טראמפ נתקע במדרגות הנעות באו"ם, נפתחה חקירה

טראמפ ממתין במדריגות הנעות ( צילום: לפי חוק שימוש הוגן וסעיף 27א )

תקרית מביכה באו"ם: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהגיע לבניין האו"ם מלווה ברעייתו מלניה בדרכו לנאום, גילה שהמדריגות הנעות הפסיקו לעבוד - ברגע שדרך עליהן.

לפי דיווחיפ, בוושינגטון עולות השערות ולפיהן עובדים באו"ם החליטו לעצור במכוון את המדריגות כדי לפגוע בנשיא, שנאלץ לטפס על המדריגות באופן רגיל. דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט דרשה מאו"ן שתפתח בחקירת המקרה. בציוץ ברשת X היא כתבה כי אם מישהו עשה זאת במכוון - עליו להיחקר ולהיות מפוטר. בהמשך הודיעה כי השירות החשאי האמריקני החל בבדיקת הנושא. דובר האו"ם התייחס לתקרית וטען כי המדריגות הפסיקו לעבוד באופן אוטומטי על ידי מנגנון הבטיחות, לאחר שצלם עיתונות שעלה במדריגות לפני הנשיא גרם לכך בטעות. הוא הוסיף כי המדריגות חזרו לפעול מיד לאחר מכן.

זו לא הייתה התקרית המביכה היחידה של טראמפ באו"ם. עם תחילת נאומו הודיע לקהל כי הטלפרומטר שמולו איננו עובד. הוא הקריא מהדף ואמר כי מפעיל הטלפרומטר נמצא בצרות גדולות. באו"ם טענו שמדובר בתקלה.

במהלך נאומו תקף טראמפ את המדינות שהכריזו על הכרה במדינה פלסטינית, ואמר כי הדבר מהווה פרס לחמאס. לדבריו במקום להיכנע "לדרישות הכופר" של חמאס, יש לוודא שישחררו את החטופים. דבריו גרמו למחיאות כפיים.

חלק מנאומו, שנמשך קרוב לשעה, כמעט פי 4 מהזמן המקובל, עסק במלחמה בעזה. הוא אמר שיש לעצור את המלחמה ולהחזיר את החטופים. יחד עם זאת תקף את חמאס באומרו שארגון הטרור הוא שסירב עד כה להפסקת אש.

במהלך דבריו חזר על אמירתו כי 38 מהחטופים בעזה, מתוך 48 החטופים אינם בחיים. הוא גם אמר שוב כי איינו מעוניין בעסקאות חלקיות אלא בעסקה שתכלול את כולם יחד.

הוא גם תקף את ארגון האו"ם עצמו כשטען שהארגון אינו עושה דבר לגבי סכסוכים שונים בעולם וכי הוא איננו ממלא את יעודו אלא משמיע מילים ריקות. בדבריו התייחס גם למלחמת 12 הימים מול איראן והתגאה בכך שכיום רוב מנהיגי צבא איראן אינם חיים. הוא גם התבטא כי מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואספאהן הושמדו לחלוטין.