ענקית הווידאו יוטיוב, שבבעלות חברת אלפבית – חברת האם של גוגל, הסכימה לשלם 24.5 מיליון דולר לצורך הסדרת תביעה שהגיש נגדה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כך עולה ממסמכים שהוגשו לבית המשפט בארה"ב.

התביעה עסקה בהשעיית חשבונו של טראמפ בינואר 2021, בעקבות מהומות הקפיטול. טראמפ טען כי נחסמה זכותו לביטוי וכי קול השמרנים הושתק באופן בלתי חוקי, טענות שהעלה גם בהליכים נגד חברות טכנולוגיה נוספות.

יוטיוב היא חברת הטכנולוגיה השלישית שמסיימת בהסדר עם טראמפ: פייסבוק (מטא) שילמה במסגרת פשרה 25 מיליון דולר, וטוויטר – שכיום נקראת X – שילמה 10 מיליון דולר.

לפי תנאי ההסדר הנוכחי, מתוך סכום הפיצויים ישמשו 22 מיליון דולר את הקרן Trust for the National Mall, המתחזקת את שדרת "המול" הלאומי בוושינגטון, וכן יסייעו במימון הקמת אולם נשפים חדש בבית הלבן. האולם, שיתפרש על פני כ־8,361 מ"ר, צפוי להיבנות עד תום כהונתו הנוכחית של טראמפ בינואר 2029. יתרת הכסף תועבר לגורמים נוספים בתביעה, בהם האיחוד השמרני האמריקני (ACU) והסופרת נעמי וולף.