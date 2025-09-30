כיכר השבת
פשרה יקרה

המאבק הסתיים: לאן ילכו עשרות מיליוני הדולרים שתשלם יוטיוב לטראמפ

יוטיוב תשלם 24.5 מיליון דולר לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, במסגרת פשרה על חסימת חשבונו אחרי מהומות הקפיטול. חלק מהסכום יופנה לשיקום שדרת המול בוושינגטון ולהקמת אולם נשפים בבית הלבן עד 2029 (בעולם)

יוטיוב (צילום: שאטרסטוק)

ענקית הווידאו יוטיוב, שבבעלות חברת אלפבית – חברת האם של גוגל, הסכימה לשלם 24.5 מיליון דולר לצורך הסדרת תביעה שהגיש נגדה נשיא ארצות הברית . כך עולה ממסמכים שהוגשו לבית המשפט בארה"ב.

התביעה עסקה בהשעיית חשבונו של טראמפ בינואר 2021, בעקבות מהומות הקפיטול. טראמפ טען כי נחסמה זכותו לביטוי וכי קול השמרנים הושתק באופן בלתי חוקי, טענות שהעלה גם בהליכים נגד חברות טכנולוגיה נוספות.

יוטיוב היא חברת הטכנולוגיה השלישית שמסיימת בהסדר עם טראמפ: פייסבוק (מטא) שילמה במסגרת פשרה 25 מיליון דולר, וטוויטר – שכיום נקראת X – שילמה 10 מיליון דולר.

לפי תנאי ההסדר הנוכחי, מתוך סכום הפיצויים ישמשו 22 מיליון דולר את הקרן Trust for the National Mall, המתחזקת את שדרת "המול" הלאומי בוושינגטון, וכן יסייעו במימון הקמת אולם נשפים חדש בבית הלבן. האולם, שיתפרש על פני כ־8,361 מ"ר, צפוי להיבנות עד תום כהונתו הנוכחית של טראמפ בינואר 2029. יתרת הכסף תועבר לגורמים נוספים בתביעה, בהם האיחוד השמרני האמריקני (ACU) והסופרת נעמי וולף.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר