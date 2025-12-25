העיתונאי טאקר קרלסון נבחר ל"אנטישמי של השנה", על ידי הארגון האזרחי היהודי "הפסיקו את האנטישמיות" (StopAntisemitism).

טאקר סוואנסון מקניר קרלסון (באנגלית: Tucker McNear Carlson) נולד ב-16 במאי 1969. הוא כתב פוליטי, סופר ומגיש של תוכניות אקטואליה יומית. הוא הנחה בערוץ פוקס ניוז את התוכנית "טאקר קרלסון הלילה" במשך שנים, החל מ-14 בנובמבר 2016 ועד 21 באפריל 2023. למרות שהיה אחד הכוכבים הראשיים של פוקס, הוא פוטר ממנה ללא הסבר.

מתחילת מלחמת חרבות ברזל, קרלסון ביקר בחריפות את נשיא ארצות הברית דאז ג'ו ביידן ואת יושב ראש בית הנבחרים של ארצות הברית מייק ג'ונסון, על תמיכתם בחבילות סיוע לישראל.

קרלסון האשים את ישראל בביצוע פשעי מלחמה. בין השאר הוא אירח בתוכניתו את הכומר מונזר איזק מהכנסייה הלותראנית בבית-לחם, חרף העובדה שהאחרון בירך על טבח השבעה באוקטובר.

פרשנים תיארו את קרלסון כחלק מסיעה הולכת וגדלה בתוך המפלגה הרפובליקנית, שמתנגדת ישירות לציונות. בנאום שנשא בהלוויתו של הפעיל הפרו ישראלי צ'ארלי קירק, רמז קרלסון למעורבות ישראלית ברציחתו, והשווה את רוצחו ל"אוכלי החומוס בירושלים שרצחו את ישו".

קרלסון זכה בתואר המפוקפק של "אנטישמי השנה" על רקע הסערה המתמשכת בעקבות ראיון ידידותי שקיים באוקטובר עם פעיל הימין האנטישמי ניק פואנטס. פואנטס קידם בעבר תיאוריות קונספירציה על 'שליטה יהודית' בפוליטיקה, בתקשורת ובפיננסים בארה"ב, הכחיש את השואה, וקרא ל'מלחמת קודש' נגד יהודים.

במהלך הריאיון, קרלסון אמר כי הוא סולד מ'ציונים נוצרים' "יותר מכל אחד אחר", והחמיא לפואנטס מספר פעמים.

מנכ"לית "הפסיקו את האנטישמיות", ליאורה רז, אמרה לניו יורק פוסט כי קרלסון "הוכתר כאנטישמי של השנה לשנת 2025 בניצחון מוחץ". לדבריה, "הרטוריקה המפלגת, השנאתית והמסוכנת של קרלסון, והראיונות המחמיאים החוזרים שלו עם קנאים ומתנצלי היטלר, הפכו אותו לשונא היהודים הנתעב ביותר ב־12 החודשים האחרונים".