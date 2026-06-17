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שבר על שבר

לא רק איראן: אויבת מסוכנת של ישראל היא אחת המרוויחות הגדולות מההסכם

פרשנים טורקיים מפרטים את הישגי אנקרה במהלך המשבר | המדינה שימשה בתפקיד המתווכת, הביאה למניעת התקוממות כורדית ועצירת זרם פליטים (בעולם)

טראמפ ונתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

לאחר פרסום מזכר ההבנות בין ארצות הברית ל, פרשנים טורקיים מפרטים את הישגיה של אנקרה במהלך המשבר. לטענתם, לטורקיה היו שלוש מטרות מרכזיות במהלך המלחמה, וכולן הושגו במלואן.

המטרה הראשונה שהציבה לעצמה טורקיה הייתה למלא תפקיד של מתווכת בין הצדדים. אנקרה ביקשה לבסס את מעמדה כשחקן דיפלומטי מרכזי במזרח התיכון, ולהוכיח את יכולתה לתווך בין מעצמות עולמיות. על פי הפרשנים, טורקיה אכן הצליחה למלא תפקיד זה במהלך המשא ומתן שהוביל למזכר ההבנות, והיא אף הוזכרה מספר פעמים על ידי .

המטרה השנייה הייתה למנוע התקוממות כורדית באזור. אנקרה חששה כי המשבר עלול ליצור חלל כוח באזורים הכורדיים, ולאפשר לכוחות כורדיים להתחזק ולכבוש חלקים מאיראן.

נשיא טורקיה ארדואן (צילום: שאטרסטוק)

לפי הדיווחים, באנקרה חששו כי שימוש בכוחות כורדיים באיראן ישפיע על המגעים הפנימיים מול ה-PKK וידחוף את טורקיה לתרחיש הדומה לזה שהתפתח בסוריה, שבו כוחות כורדיים סמוכים לגבול השתלטו על שטחים והפכו לאתגר ביטחוני ישיר.

המטרה השלישית והאחרונה הייתה לעצור זרם אפשרי של פליטים לשטחה. טורקיה, שכבר מארחת מיליוני פליטים סורים, חששה מגל נוסף של פליטים שעלול להיווצר כתוצאה מהמלחמה. גם מטרה זו הושגה, והמשבר לא יצר גל פליטים משמעותי.

כזכור, מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן פורסם הערב, ומכיל 14 סעיפים המסדירים את סיום המלחמה. בחינה מדוקדקת של הסעיפים מעלה כי ההסכם כולל ויתורים משמעותיים מצד ארצות הברית, לרבות הסרת סנקציות והתחייבות לשיקום עתידי של איראן.

הישגיה של טורקיה במהלך המשבר מחזקים את מעמדה של אנקרה כשחקן אזורי משמעותי, ומגדילים את הסכנה הביטחונית לישראל שכרוכה בהסכם הבעייתי.

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