דרמה בנמל התעופה בקטמנדו: מטוס של חברת "טורקיש איירליינס", שהגיע מאיסטנבול ועליו 277 נוסעים ו-11 אנשי צוות, עלה באש הבוקר (שני) במהלך נחיתתו בנפאל.

כוחות ההצלה הצליחו לפנות את כל יושבי המטוס במהירות, ומרשות התעופה המקומית נמסר כי איש לא נפגע באירוע.

​מחקירה ראשונית עולה כי האש פרצה בעקבות ניצוץ בכן הנסע הימני של המטוס. ג'יאננדרה בהול, דובר רשות התעופה האזרחית של נפאל, מסר לסוכנות הידיעות הצרפתית כי "כל מי שהיה על הסיפון בטוח, שלב החילוץ הסתיים. אנו חוקרים כעת את התאונה".

​בעקבות הדליקה, נאלצו הרשויות להשבית את מסלול הנחיתה היחיד בנמל התעופה למשך כשעתיים, דבר שהוביל לעיכובים בלוח הטיסות, אך הפעילות חודשה מאז.

האירוע הנוכחי מעורר מחדש את החששות בנוגע לבטיחות התעופה במדינה ההררית, שנודעה במסלולי נחיתה מורכבים ובתנאי שטח קשים לטיסה.

​יצוין כי אין זו הפעם הראשונה שחברת התעופה הטורקית מעורבת בתקרית בנמל תעופה זה. בשנת 2015 החליק מטוס של החברה מאותו המסלול, אירוע שהסתיים ללא נפגעים אך הוביל לסגירת השדה לארבעה ימים ולביטולן של טיסות בינלאומיות רבות.