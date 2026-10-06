מלכודת מוות: ספינה טורקית טבעה עם 13 אנשי צוות

תעלומה בים השחור: ספינה טורקית טבעה עם 15 אנשי צוות ( צילום: רשתות חברתיות )

דרמה התרחשה אתמול בים השחור, כאשר ספינת המשא רויאד ממאדוב עלתה באש מול חופי רומניה, במה שהוביל למבצע חילוץ נרחב ולבסוף גם לטביעת הספינה. בתחילה דיווחה הרשות הימית הרומנית כי 13 מאנשי הצוות נעדרים וכי רב החובל נפצע, אך שעות לאחר מכן התברר כי 11 אנשי צוות חולצו, בעוד שניים נוספים נמצאו ללא רוח חיים.

האירוע התרחש אמש (5 באוקטובר) באזור הכלכלי הבלעדי של רומניה בים השחור, מחוץ למים הטריטוריאליים של המדינה, במרחק של כ־30 מייל ימי מדרום לספנטו גאורגה, סמוך לאזור של מתקני קידוח ימיים. בשעות הבוקר התקבלה התרעה במרכז התיאום הימי בקונסטנצה על שריפה שפרצה על ספינת סוחר.

קטל בים השחור: ספינה טורקית טבעה עם 15 אנשי צוות - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:29 קטל בים השחור: ספינה טורקית טבעה עם 15 אנשי צוות ( צילום: רשתות חברתיות )

אכזריות מעולם אחר: צבא תימן רומס במשוריינים שבויים חות'ים דני שפיץ | 08:18 מצמרר | מנכ"ל OpenAI נשבר והודה: "יקרו דברים רעים - צריך לקבל את זה" כיכר השבת | 05.10.26 הספינה יצאה מנמל איזמאיל שבדרום אוקראינה, נמל מרכזי המשמש לייצוא תבואה אוקראינית, והייתה בדרכה לנמל רוונה שבאיטליה. לפי דיווחי ספנות, היא נשאה מטען של תבואה והפליגה תחת דגל סנט קיטס ונוויס. בעקבות הדיווח הוזנקו לאזור כמה כלי שיט של שירותי ההצלה הרומניים, בהם סאר אפולו, שיצאה מסולינה, וכן סאר ארטמיס ו־סאר ארס. בנוסף הופעלו כלי שיט של משמר החופים ומסוק של שירותי התעופה הרומניים, שנועד לסייע בחילוץ הנפגעים. בשלב הראשון היה החשש לגורלם של 13 אנשי צוות. רב החובל נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי, בעוד כוחות ההצלה פעלו באזור כדי לאתר את אנשי הצוות שנעדרו. בהמשך התברר כי הספינה עצמה נפגעה באורח קשה ושקעה בים השחור. 11 מאנשי הצוות חולצו בחיים, ושני אנשי צוות נמצאו מתים.

קטל בים השחור: ספינה טורקית טבעה עם 15 אנשי צוות - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16 קטל בים השחור: ספינה טורקית טבעה עם 15 אנשי צוות ( צילום: רשתות חברתיות )

האירוע קיבל משמעות נוספת לאחר שנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי טען כי הספינה נפגעה על ידי שני כטב"מים רוסיים. לדבריו, מדובר בפגיעה מכוונת בכלי שיט אזרחי שנשא תבואה והפליג במים בינלאומיים. עם זאת, בדיווחים הראשוניים הרשויות הרומניות לא אישרו את סיבת השריפה, ולכן נסיבות הפגיעה נותרו בשלב הראשון תחת חקירה.