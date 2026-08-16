הצב המהיר ביותר בעולם? בעל החיים שאותר במקום לא צפוי

צבה בשם מולי, שנעלמה מביתה לפני כשבועיים, נמצאה במפתיע באזור הביצות אוק האמוק בקנדה, במרחק של כ־20 קילומטרים מביתה.

האישה שמצאה אותה, מלצ'וק, לקחה את הצבה לביתה עד שהצליחה לאתר את בעליה.

לדבריה, אף שהמרחק גדול, לא ניתן לשלול לחלוטין את האפשרות שמולי עשתה את כל הדרך בעצמה. "לא הייתי פוסלת את זה. ביליתי קצת זמן עם מולי ויש לה אופי חזק למדי" , סיפרה בחיוך.

עם זאת, מלצ'וק מעריכה כי הסבר אחר סביר יותר. לדבריה, ייתכן שאדם שעבר במקום הבחין בצבה על כביש כלשהו, הניח שהיא שייכת לטבע והעביר אותה לאזור הביצות מתוך כוונה טובה.

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"אני חושבת שמישהו חשב שהיא שייכת לאזור הביצות והביא אותה לכאן, מבלי להבין שזה לא באמת בית הגידול שלה", סיכמה.