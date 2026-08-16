 דלג לתוכן הראשי
"אופי חזק במיוחד"

הצב המהיר ביותר בעולם? בעל החיים שאותר במקום לא צפוי

צבה בשם מולי שנעלמה לפני שבועיים נמצאה באזור ביצות אוק האמוק בקנדה, מרחק 20 ק"מ מביתה

הצבה מולי (צילום: מתוך רשתות חברתיות )

צבה בשם מולי, שנעלמה מביתה לפני כשבועיים, נמצאה במפתיע באזור הביצות אוק האמוק בקנדה, במרחק של כ־20 קילומטרים מביתה.

האישה שמצאה אותה, מלצ'וק, לקחה את הצבה לביתה עד שהצליחה לאתר את בעליה.

לדבריה, אף שהמרחק גדול, לא ניתן לשלול לחלוטין את האפשרות שמולי עשתה את כל הדרך בעצמה. "לא הייתי פוסלת את זה. ביליתי קצת זמן עם מולי ויש לה אופי חזק למדי" , סיפרה בחיוך.

עם זאת, מלצ'וק מעריכה כי הסבר אחר סביר יותר. לדבריה, ייתכן שאדם שעבר במקום הבחין בצבה על כביש כלשהו, הניח שהיא שייכת לטבע והעביר אותה לאזור הביצות מתוך כוונה טובה.

"אני חושבת שמישהו חשב שהיא שייכת לאזור הביצות והביא אותה לכאן, מבלי להבין שזה לא באמת בית הגידול שלה", סיכמה.

קנדהויראליבעלי חייםביצהצב
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר