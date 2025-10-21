ראשי ערים תאומות בישראל ובגרמניה נפגשו: "עברנו סוג של תיקון"

( צילום: הקהילה היהודית בברלין )

על רקע השמחה הגדולה בישראל עם שחרור החטופים, התקיימה פגישה בין ראשי הערים התאומות בת ים בישראל וניוקלן בגרמניה, בבית הכנסת המרכזי בברלין, בירת גרמניה.

המפגש נערך בין ראשי הערים וצוות לשכותיהם. המשלחות התקבלו בפתח המרכז היהודי בבירה הגרמנית, על ידי רב הקהילה היהודית בברלין, הרב יהודה טייכטל, שסיפר על החיים היהודיים הפורחים בעיר. בפתח הפגישה, ראש עיריית רובע נויקולן, מרטין היקל, בירך את עמיתו הישראלי צביקה בורט על חזרת החטופים והפסקת המלחמה. כזכור, בת ים הייתה אחת הערים שספגה נזקים גדולים בנפש וברכוש במהלך המלחמה עם איראן. באחת ההפגזות, נהרגו שישה מפגיעה ישירה בעיר. עשרות בניינים נהרסו כליל והמוני תושבים נאלצו להתפנות לתקופה ממושכת. "הגענו לפה היום מתוך התעלות מאוד גדולה בארץ ישראל", אמר ראש העיר בת ים, "כי אנחנו עברנו סוג של תיקון. וחשבתי על מה שכתוב במסכת תענית, שכל המתאבל על ירושלים זוכה לראות בבניינה.

( צילום: הקהילה היהודית בברלין )

"במקרה שלנו זה מאוד דומה למה שעם ישראל עבר, שבדיוק אחרי שנתיים - בהם התאבלנו, כאבנו ובכינו, הקב"ה שמע את הכאב הזה ונתן לנו בו ביום, שנתיים אחרי את התיקון הגדול הזה, לראות בבניין העם שלנו, שהאחים שלנו באים הביתה, שנשיא ארה"ב עומד בירושלים, עיר הבירה, ואומר: הארץ שלכם, בזכות אבות, אברהם יצחק ויעקב - וכל זה תוך כדי שחרור של החטופים.

"ויחד עם זה, עוד מדינות רוצות לעשות שלום עם ישראל, שלום מתוך כוח - כשאויבנו חוטפים מכות. אני חושב שבגלל שהתאבלנו במשך שנתיים, אז עכשיו אנחנו רואים בבניינה של הארץ, של האומה שלנו ושבעזרת השם בזכות התפילות, נצא לאותו תיקון של בשורות טובות לעם ישראל".