רשויות הביטחון באיחוד האמירויות הודיעו השבוע על החמרה חריגה בהנחיות לארגוני הכשרות הפועלים במדינה: כל משגיח כשרות המבקר במפעלי מזון חייב מעתה ליווי של מאבטח צמוד. כך דווח הערב בערוץ 7.
לפי הדיווח, המהלך מגיע על רקע חששות גוברים מפני פיגועי טרור המכוונים נגד יהודים ומוסדות יהודיים במדינות המפרץ, ובמיוחד בעקבות התרעות על כוונות איראן ושלוחיה לפגוע ביעדים ישראליים ויהודיים.
בעקבות ההנחיה החדשה, הודיע ארגון הכשרות לכל החברות המייצרות מוצרים בהשגחתו כי יידרש תשלום נוסף של 100 דולר ליום לכל ביקור השגחה – עבור כיסוי עלויות המאבטחים.
"זה אינו המלצה – זו דרישה מחייבת של השלטונות המקומיים", מסר גורם בכשרות בישראל. "לא נוכל לשלוח משגיחים למפעלים ללא ליווי ביטחוני כפי שנדרש."
משגיח כשרות שפועל באמירויות הוסיף: "מאז רצח הרב צבי קוגן לפני כשנה, נרשמה החמרה משמעותית באמצעי הביטחון. בשלושת השבועות האחרונים המצב מתוח במיוחד, והרשויות מבקשות מחברי הקהילה היהודית להמעיט בשהייה במקומות ציבוריים."
0 תגובות