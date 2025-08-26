קו הרקיע של דובאי, איחוד האמירויות ( צילום: shutterstock )

רשויות הביטחון באיחוד האמירויות הודיעו השבוע על החמרה חריגה בהנחיות לארגוני הכשרות הפועלים במדינה: כל משגיח כשרות המבקר במפעלי מזון חייב מעתה ליווי של מאבטח צמוד. כך דווח הערב בערוץ 7.