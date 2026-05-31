כיכר השבת
"אובר דריפט"

מונית מרוצים: חברת אובר מציעה לנוסעים חוויה יוצאת דופן

אובר השיקה ביפן שירות "אובר דריפט", המאפשר לתיירים לחוות נסיעת דריפט מקצועית ברכבי JDM יפניים אייקוניים | כל הפרטים על ההצעה הייחודית (מעניין)

הרכבים המיוחדים של אובר דריפט (צילום: uber)

חברת אובר השיקה בטוקיו שירות חדש במהדורה מוגבלת בשם "אובר דריפט", המאפשר לתיירים ולחובבי רכב לחוות נסיעת דריפט מקצועית ממושב הנוסע.

דריפט הוא סגנון נהיגה שנולד ביפן בשנות ה-70, שבו המכונית מחליקה הצידה במהירות גבוהה תוך שמירה על שליטה מלאה בפניות. באובר מסבירים כי מטרת השירות היא לאפשר למבקרים להיחשף לתרבות הרכב היפנית בצורה פשוטה ונגישה יותר, ללא צורך בארגון עצמאי של חוויית ספורט מוטורי.

החוויה מתחילה באיסוף המשתתפים ממקום הלינה שלהם בטוקיו באמצעות רכב יוקרתי של שירות "אובר בלאק", והסעה למסלול מרוצים קרוב. במקום זוכים האורחים לכ-90 דקות של נסיעות והקפות ברכבי JDM יפניים אייקוניים.

לצורך הפעילות חברה אובר לנהגי דריפט מקצועיים בעלי רישיון מסדרת המרוצים "פורמולה דריפט". המשתתפים יושבים במושב הנוסע בזמן שהנהגים מבצעים דריפטים מקצועיים במסלול ברכבים שהוכנו במיוחד למשימה, בהם ניסאן סילביה S15 וניסאן 180SX.

ההזמנה מיועדת לקבוצות של אדם אחד ועד ארבעה משתתפים, כאשר מספר ההקפות יכול להתחלק בין חברי הקבוצה או לשמש אדם אחד בלבד. המשתתפים מחויבים ללבוש חולצה עם שרוולים ארוכים, מכנסיים ארוכים ונעליים סגורות, בעוד הקסדות מסופקות במקום.

ההזמנות נפתחו ב-27 במאי, והפעילות תתקיים בין 3 ביוני ל-1 ביולי. המחיר נקבע על 30 אלף ין לקבוצה, שהם כ-180 דולר, ללא קשר למספר המשתתפים. מספר המקומות מוגבל לארבע קבוצות בלבד בכל יום.

ספורטיפןאובררכב מרוץדריפט

