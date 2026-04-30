אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

ממשלת בריטניה הודיעה היום (חמישי) על הקצאת 25 מיליון לירות שטרלינג נוספות - כ-100.5 מיליון שקלים - להגברת האבטחה והגנה על הקהילה היהודית בממלכה.

בכך מגיע התקציב הממשלתי הכולל להגנה על יהודי בריטניה ל-58 מיליון לירות שטרלינג, כ-233 מיליון שקלים - הסכום הגבוה ביותר בהיסטוריה של המדינה. ההחלטה מגיעה על רקע גל האנטישמיות שפקד את בריטניה בחודשים האחרונים, ובעקבות פיגוע הדקירה הקשה בשכונה החרדית גולדרס גרין בלונדון, שבו נפצעו שני יהודים חרדים באורח קשה. כזכור, שלוימה רנד בן 34 ומשה שיין בן 76 הותקפו בסכין לאחר שיצאו מתפילת שחרית, ומצבם מוגדר כעת יציב. סיורי משטרה ושוטרים בלבוש אזרחי "יצאו מהתפילה - ונדקרו בדם קר": הנס של שלוימה ומשה בפיגוע בלונדון | מצבם יציב יוסי נכטיגל | 06:46 על פי ההודעה הרשמית, התקציב המוגדל ישמש למספר מטרות מרכזיות: הגדלת הנוכחות המשטרתית והסיורים בקהילות היהודיות ברחבי הממלכה, אבטחה מוגברת של בתי כנסת, בתי ספר יהודיים ומרכזים קהילתיים, ופרויקט מיוחד להצבת מומחים ושוטרים בלבוש אזרחי בתוך הקהילות. הצעד מגיע לאחר שבשבועות האחרונים נרשמה עלייה חדה באירועי אלימות נגד יהודים בבריטניה. בתיעוד המזעזע מפיגוע בגולדרס גרין נראה המחבל מתקרב לתחנת אוטובוס ומתנפל בסכין על יהודי חובש כיפה, בעוד עוברי אורח נמלטים למקום מבטחים.

רגע הדקירה ( צילום: ההסתדרות הציונית )

חקיקה נגד ארגונים הממומנים מחו"ל

במקביל להגדלת התקציב לאבטחה, הודיעה הממשלה הבריטית כי תקדם בשבועות הקרובים חקיקה במסלול מהיר שתסמיך את הרשויות לפעול נגד יחידים או קבוצות הפועלים בשם ארגונים הזוכים למימון מגורמים מדינתיים זרים.

על פי ההצעה, כל אדם או קבוצה שפועלים כשליח מרחוק של ארגונים כאלה יוכלו להיחקר ולהיות מועמדים לדין תחת החוק לביטחון לאומי - באופן זהה לטיפול בריטניה בארגוני ביון זרים. הצעד נועד להתמודד עם פעילות של ארגונים פרו-איראניים ופרו-פלסטיניים הפועלים בבריטניה.

"אנחנו מטרות לאנטישמיות כל הזמן"

אחותו של שלוימה רנד, אחד הפצועים בפיגוע בגולדרס גרין, תיארה את תחושת חוסר הביטחון של הקהילה. "אנחנו מטרות לאנטישמיות כל הזמן", מסרה לעיתונות הבריטית. "אחי הוא אדם שעובד קשה מאוד, אזרח גאה של המדינה הזו ותורם לחברה. הוא הלך ברחוב בנחת והטרוריסט התנפל עליו. הוא הותקף רק בגלל שהוא יהודי".

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, שנמצא בלונדון בעת הפיגוע, הבהיר לשלטונות: "אני כאן כדי להבהיר לשלטונות בבריטניה שהם אחראיים לבטחונם של היהודים בבריטניה כמו על כל אזרח אחר. ההסתה כלפי יהודים עולה בדם יקר, ואנו רואים את אותותיה ממש כעת, כאן ברחובות לונדון".

יצוין כי בחודשים האחרונים נרשמה סדרת תקיפות אנטישמיות בבריטניה, כולל הצתות של בתי כנסת וניסיונות תקיפה נוספים. עד כה נעצרו עשרות חשודים במסגרת חקירות הקשורות לתקיפות נגד מוסדות יהודיים.