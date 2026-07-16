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מלחמה בהתמכרות

עוצר לילי על טלפונים: ממשלת בריטניה שוקלת צעד דרמטי

בריטניה שוקלת עוצר לילי לרשתות חברתיות לבני 16-17. המהלך כולל נעילת אפליקציות בין חצות ל-06:00 וביטול תכונות ממכרות כברירת מחדל

התמכרוך לטלפון, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

ממשלת בריטניה שוקלת להנהיג "עוצר " לילי לבני 16–17, כחלק משורת צעדים שנועדו לצמצם את השפעתן המזיקה של הפלטפורמות על בני נוער.

לפי ההצעה, אפליקציות כמו אינסטגרם, טיקטוק ויוטיוב יינעלו כברירת מחדל בין חצות לשעה 06:00 בבוקר. עם זאת, בני הנוער יוכלו לבטל את ההגבלה אם יבחרו לעשות זאת, כך שלא מדובר בחסימה מוחלטת אלא בהגדרת ברירת מחדל.

בנוסף לעוצר הלילי, הממשלה מבקשת לחייב את חברות הטכנולוגיה לכבות כברירת מחדל מאפיינים שנועדו לעודד גלילה ממושכת והתמכרות, כמו גלילה אינסופית (Infinite Scroll) והפעלה אוטומטית של סרטונים.

הצעדים מצטרפים לשורת יוזמות נוספות של הממשלה הבריטית להגברת ההגנה על קטינים ברשת.

שרי הממשלה מסרו כי מטרת המהלך היא להפחית את החשיפה של בני נוער לתכנים מזיקים ולעודד הרגלי שינה בריאים יותר, בעוד שחברות המדיה החברתית צפויות להידרש ליישם את ההגבלות במסגרת כללי הבטיחות המקוונת החדשים.

בריטניהרשתות חברתיותטיקטוקסרטוניםעוצר

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