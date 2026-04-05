מהחזית ועד לתא המעצר: ליל הסדר המרגש בקייב הלוחמת

בעוד ישראל חוגגת את חג הפסח בשלווה יחסית, אלפי יהודים באוקראינה מציינים השנה את חג החירות החמישי ברציפות תחת הפצצות רוסיות. אך למרות מצב החירום, העוצר הלילי והמלחמה המתמשכת, הקהילה היהודית בהובלת הרב יונתן מרקוביץ ובנו הרב אריאל הצליחה לחולל נס לוגיסטי אמיתי: השנה, אף יהודי לא נשאר מאחור.

על פי הנמסר, בימים האחרונים סיימו שלוחי חב"ד באוקראינה את ההכנות המאומצות לקראת החג. במסגרת המבצע המרשים, חולקו ערכות חג מפוארות ל-51,000 בתי אב יהודים בכל רחבי המדינה. הערכות כללו מצות עבודת יד ומצות מכונה שנאפו במאפיית 'תפארת המצות' בדניפרו, יין, מיץ ענבים, קערת ליל הסדר, ערכה של 4 כוסות, נרות חג ושבת, הגדה מתורגמת לאוקראינית ועוד.

ליל סדר באוקראינה ( צילום: Jcc Kiev )

הרגע המרגש ביותר נרשם כאשר חיילים יהודים בשירות פעיל קיבלו חופשה קצרה מהקרבות המדממים והגיעו היישר לשולחן הסדר. עבור רבים מהם, זו הייתה הפעם הראשונה מאז פרוץ המלחמה שבה יכלו להניח את הנשק ולהרגיש, ולו לרגע, את חום הקהילה. במקביל, במסגרת פיילוט שהצליח בשנה שעברה, חולקו לחיילים יהודים בחזית מצות בגודל "כזית" בדיוק, המותאמות לתנאי השטח. ילדים יהודים הלומדים בבתי הספר היהודים בעיר דניפרו הדביקו על המצות המיועדות לחיילים מדבקות עם ציורים מחזקים. על חלק מהמצות כתבו "חג חירות שמח" – בהתייחסם הן לחג עצמו והן לסיום המלחמה המיוחל.

( צילום: FJCU )

ברכה מהנשיא ונוכחות בכירה

הנשיא וולודימיר זלנסקי, שקיבל מצות מהרב הראשי, שיגר ברכה מיוחדת לקהילה היהודית לרגל החג. בכירי לשכתו, בהם ראש המודיעין קיריל בודאנוב וסגניתו אירינה מודרה, השתתפו באירועים המרכזיים וחיזקו את הקשר האמיץ בין הממשל לקהילה היהודית.

כידוע, הרב מרקוביץ מנהל את הקהילה היהודית בקייב במשך כל תקופת המלחמה, ובראיון שנתן לאחרונה ל"כיכר FM" תיאר את המציאות הקשה: "מלחמה ארוכה היא מלחמה מתישה. זה מתיש את החיילים, את האנשים ברחוב, ומרגישים את זה בכל פינה".

חג החירות מאחורי הסורגים

המבצע המיוחד לא עצר בחופשיים בלבד. ערכות חג ומצות נשלחו לאסירים יהודים ברחבי אוקראינה, וליל סדר מיוחד נערך בתוך בית המעצר הידוע לשמצה "לוקינבקה", כדי להבטיח שגם מי שאיבד את חירותו הפיזית יזכה לחגוג את חג החירות.

במקביל לחלוקת הערכות, נערכו סדרי פסח ציבוריים בהשתתפות אלפים ב-41 ערים מרכזיות בכל אוקראינה. כמיטב המסורת מאז נפילת הקומוניזם, הקהילה היהודית מוכיחה שנה אחר שנה שאף מלחמה לא תעצור את חגיגת החירות.

יצוין כי בשעה שהעיניים מופנות למתרחש במזרח התיכון, רוסיה יצאה השבוע במתקפה נרחבת על המעוזים האוקראינים בחבל דונייצק. למרות זאת, הקהילה היהודית ממשיכה לשמור על המסורת ולהעביר את מסר החירות לדור הבא, גם תחת אש.