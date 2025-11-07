מועצת הביטחון של האו"ם הסירה את הסנקציות מעל נשיא סוריה אחמד א־שרע, ימים לפני פגישתו הצפויה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. ההחלטה, שנוסחה בידי וושינגטון, התקבלה ברוב של 14 מדינות, כשסין היחידה שנמנעה. במסגרת אותה החלטה הוסרו גם הסנקציות מעל שר הפנים הסורי אנס חטאב.

וושינגטון פעלה במהלך החודשים האחרונים לקדם את ההקלה בסנקציות, לאחר שטראמפ הכריז בחודש מאי על שינוי משמעותי במדיניות האמריקנית כלפי דמשק. "אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת", אמר טראמפ על א־שרע. "זו שכונה קשה, והוא אדם קשוח, אבל הסתדרתי איתו טוב מאוד. נעשתה התקדמות רבה עם סוריה. הסרנו את הסנקציות כדי לתת להם הזדמנות אמיתית".

לדברי טראמפ, הסרת הסנקציות נעשתה "לבקשת טורקיה ולבקשת ישראל, כמו גם מדינות נוספות". הוא חשף כי גם איראן ביקשה להסיר את הסנקציות מעליה: "אלו סנקציות מאוד כבדות שמקשות עליהם. אני פתוח לשמוע – ונראה מה יקרה". עוד אמר טראמפ כי הכוח הבינלאומי המיועד לעזה "יוצב בקרוב מאוד".

שגריר סין באו"ם פו צ'ונג הסביר את ההימנעות הסינית בכך שההחלטה "לא התייחסה כראוי לחששותינו באשר למאבק בטרור ובביטחון בסוריה". סין הביעה לאורך זמן דאגה מפעילות ארגון ETIM, שמורכב מלוחמים אויגורים המזוהים עם תנועות ג'יהאדיסטיות.

לפי פו, ההחלטה "מבהירה שסוריה צריכה לנקוט צעדים נחושים נגד טרור ולטפל באיום הלוחמים הזרים".

שגריר רוסיה באו"ם וסילי נבנזיה בירך על ההחלטה ותיאר אותה כ"קצרה ותמציתית", המשקפת לטענתו את "האינטרסים והשאיפות של העם הסורי". רוסיה, בעלת בריתה המרכזית של סוריה, הטילה במהלך המלחמה יותר מתריסר וטו להגנתה של דמשק.

שגריר סוריה באו"ם איברהים עולבי בירך גם הוא ואמר כי "זה מסר של תמיכה בנשים ובגברים הסורים, במאמציהם לבנות מחדש את מולדתם". לדבריו, "סוריה החדשה תהיה סיפור הצלחה ומודל שייעשה על בסיס מעורבות חיובית ושיתוף פעולה. אם יש חששות – סוריה מוכנה להתמודד איתם בכנות ועל בסיס כבוד הדדי".