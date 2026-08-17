נושאת המטוסים אברהם לינקולן ( צילום: שאטרסטוק )

ארצות הברית מחזירה הביתה את נושאת המטוסים "אברהם לינקולן", לאחר חודשים ארוכים של פעילות מבצעית במזרח התיכון במסגרת המלחמה מול איראן, כך דווח היום בוול סטריט ג'ורנל. במקומה צפויה להיכנס לאזור נושאת המטוסים "ג'ורג' וושינגטון", במהלך שממחיש את העומס הכבד שמטילה המערכה המתמשכת על הצי האמריקני.

הלינקולן הייתה אחת מנקודות המפתח בפעילות הצבאית האמריקנית נגד איראן, ובמהלך יותר מ-200 ימים באזור הלחימה יצאו ממנה למעלה מ-10,000 גיחות. היא נטלה חלק בתקיפות האמריקניות ובמאמצים לאכוף את המצור הימי על איראן.

מטוסים ממריאים מהלינקולן לעבר איראן ( צילום: שאטרסטוק )