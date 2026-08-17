ארצות הברית מחזירה הביתה את נושאת המטוסים "אברהם לינקולן", לאחר חודשים ארוכים של פעילות מבצעית במזרח התיכון במסגרת המלחמה מול איראן, כך דווח היום בוול סטריט ג'ורנל. במקומה צפויה להיכנס לאזור נושאת המטוסים "ג'ורג' וושינגטון", במהלך שממחיש את העומס הכבד שמטילה המערכה המתמשכת על הצי האמריקני.
הלינקולן הייתה אחת מנקודות המפתח בפעילות הצבאית האמריקנית נגד איראן, ובמהלך יותר מ-200 ימים באזור הלחימה יצאו ממנה למעלה מ-10,000 גיחות. היא נטלה חלק בתקיפות האמריקניות ובמאמצים לאכוף את המצור הימי על איראן.
הפריסה הממושכת גבתה מחיר גם מאנשי הצוות. בתקופה האחרונה פורסמו דיווחים על קשיים באספקת מזון טרי, בעיות בתשתיות האונייה ועומס נפשי בקרב המלחים. הלינקולן שהתה תקופה חריגה של יותר מ-200 ימים ללא ביקור בנמל, וחברי קונגרס ובני משפחות של אנשי הצוות העלו שאלות בנוגע לתנאים על סיפונה.
כעת תחליף אותה כאמור "ג'ורג' וושינגטון", שתופנה למזרח התיכון ותאפשר ללינקולן לשוב לארצות הברית.
בוול סטריט ג'ורנל מציינים כי סבב ההחלפה מדגים את הקושי של הצי האמריקני להמשיך להחזיק לאורך זמן כוח ימי גדול באזור, בשעה שהמלחמה עם איראן נמשכת והמאמצים להגיע להסדר מדיני עדיין אינם מבשילים.
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