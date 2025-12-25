מצוד הרחפנים ( צילום: ב"מ )

עבור הילד בפארק או הצלם בחתונה, הרחפן של חברת DJI הוא פלא טכנולוגי – כלי זול, חכם ונוח להפעלה. אבל עבור גופי המודיעין בוושינגטון, מדובר בסוס טרויאני עם פרופלורים. אמש, ועדת התקשורת הפדרלית (FCC) הפסיקה ללחוש והחלה לצרוח: השוק האמריקני, הגדול והרווחי בעולם, ננעל רשמית בפני הדגמים החדשים של ענקיות הטכנולוגיה הסיניות.

המצור על DJI: אין אישור המראה המהלך הדרמטי שהתפרסם אמש הוא לא פחות מסטירת לחי לחדשנות הסינית. על פי דיווח נרחב של סוכנות הידיעות "רויטרס" (Reuters), המשמעות המעשית של האיסור החדש היא חסימה מוחלטת של היכולת של חברות אלו לקבל את האישורים הרגולטוריים הנדרשים מה-FCC. ללא האישורים הללו, החדרת דגמים חדשים לשוק האמריקני הופכת למשימה בלתי אפשרית. הצעד הנוכחי, כפי שמדווחת רויטרס, נתפס כהסלמה משמעותית בשרשרת המגבלות על טכנולוגיה סינית, כאשר במשרד המסחר האמריקני כבר מאותתים כי הכללים הבאים עשויים להיות מחמירים אף יותר. מדובר ביישום אגרסיבי של הנחיות הקונגרס מדצמבר 2024, שסימנו את החברות DJI ו-Autel כמטרה ביטחונית עליונה.

מסך ברזל אווירי ( צילום: ב"מ )

הסיוט הביטחוני: ריגול בגובה 500 רגל

מה באמת מפחיד את האמריקנים? הסקירה הביטחונית שהוגשה לבית הלבן חושפת עולם שלם של איומים: האזנות, איסוף נתונים גיאוגרפיים רגישים ויכולת של גורמים זרים להוציא מידע בזמן אמת מהשטח.

החשש מגיע עד לדרגים הגבוהים ביותר. לפי הפרסומים ברויטרס, המדיניות החדשה משקפת תפיסה המזהה ברחפנים פוטנציאל לאיומי מעקב ופגיעה ביציבות שרשרת האספקה הלאומית. הנשיא טראמפ והיועצים הביטחוניים הצביעו במיוחד על אירועי הענק שבאופק – המשחקים האולימפיים וגביע העולם בכדורגל (המונדיאל). החשש הוא שרחפנים אלו ישמשו כפלטפורמות לאיסוף מודיעין על ריכוזי קהל ותשתיות רגישות.

בייג'ינג מגיבה: "שימוש לרעה בביטחון הלאומי"

ב-DJI, יצרנית הרחפנים הגדולה בעולם, הביעו אכזבה עמוקה מההחלטה, בעוד שבבייג'ינג הגיבו בביקורת חריפה. דובר משרד החוץ הסיני, לין ג'יאן, טען כי וושינגטון עושה שימוש לרעה במושג "ביטחון לאומי" כדי להצדיק רשימות אפליה הפוגעות בסחר החופשי ובתחרות ההוגנת.

האותיות הקטנות: מי יכול להמשיך להטיס?

למרות הדרמה, ה-FCC הבהירה כי התקנות אינן פועלות רטרואקטיבית. משתמשים שכבר רכשו רחפנים מהדגמים הקיימים יוכלו להמשיך ולהפעילם ללא חשש מהחרמה מיידית. עם זאת, המסר לטווח הארוך ברור: השוק האמריקני נסגר בפני חדשנות רחפנים המגיעה מסין.

סיכום: השמיים כבר לא כחולים

ארה"ב בחרה צד במלחמה הקרה של המאה ה-21. הרחפן, שהתחיל כצעצוע מרגש, הפך לחייל בחזית של מאבק על דאטה וריגול. כשהשוק האמריקני נסגר, השאלה הגדולה היא מי ימלא את הוואקום: האם נראה רחפנים אמריקניים מצליחים להדביק את הפער, או שנמצא את עצמנו בפיגור טכנולוגי בשם הביטחון?