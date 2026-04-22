משרד העניינים הקונסולריים של מחלקת המדינה של ארצות הברית קרא הערב (רביעי) לאזרחים לעזוב באופן מיידי את לבנון, בשל "סביבה בטחונית מורכבת".

"סביבת הביטחון נותרה מורכבת ויכולה להשתנות במהירות. אנו קוראים לאזרחי ארה"ב לעזוב את לבנון כל עוד אפשרויות טיסות מסחריות נותרות זמינות", נאמר בהודעת המשרד.

עוד נאמר כי "אנו ממליצים לאזרחי ארה"ב בלבנון שבוחרים לא לעזוב להכין תוכניות מגירה למצבי חירום ולעקוב אחר החדשות אחר התפתחויות".

ההודעה התקבלה במקביל להמשך ההסלמה בין ישראל לארגון הטרור חיזבאללה ולמתיחות סביב הפסקת האש.

מקרון זועם: חייל צרפתי נוסף נהרג על ידי ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון

חיזבאללה מסר מוקדם יותר היום כי שיגר כטב״ם לעבר כוח ישראלי בדרום לבנון בתגובה לטענתו לתקיפה ישראלית, ובצה״ל אמרו כי כלי טיס עוין יורט.

נשיא לבנון ג'וזף עאון אמר כי המדינה תפעל להארכת הפסקת האש בתיווך אמריקני, ולבלימת פעולות ישראל בדרום המדינה.