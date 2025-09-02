כיכר השבת
לחץ בינלאומי

וושינגטון נגד הכרה חד צדדית של צרפת במדינה פלסטינית: "פרס לחמאס"

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר בשיחה עם שר החוץ הצרפתי ז'אן־נואל בארו כי כל הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית תפגע במאמצים לשחרור החטופים. נשיא צרפת עמנואל מקרון קרא לפתרון שתי המדינות והדגיש את הצורך בהסדרה כוללת ברצועת עזה (בעולם)

מרקו רוביו (מחלקת המדינה)

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, שוחח הערב (ג') עם שר החוץ הצרפתי ז'אן־נואל בארו, והביע את התנגדותה הנחרצת של וושינגטון לכל ניסיון להכרה חד צדדית במדינה פלסטינית. לפי הודעת מחלקת המדינה, מהלך כזה עלול להיחשב כ"פרס לחמאס על אירועי 7 באוקטובר" ולפגוע במאמצים להחזיר את כל החטופים.

View post on X

במקביל, נשיא צרפת, עמנואל מקרון, מסר כי שוחח עם יורש העצר הסעודי, וכי יחד יכהנו כיו"רים משותפים של ועידת הפתרון לשתי המדינות שתתקיים בניו יורק ב-22 בספטמבר. מקרון תקף את החלטת ארצות הברית שלא להעניק ויזות לבכירים פלסטינים, כינה אותה "בלתי מתקבלת על הדעת" וקרא לבטלה. לדבריו, יש לאפשר ייצוג פלסטיני בהתאם להסכמים הקיימים.

מקרון הדגיש כי היעד המרכזי של הוועידה הוא לגבש תמיכה בינלאומית רחבה בפתרון שתי המדינות, אשר לדבריו הוא "היחיד המסוגל לענות על השאיפות הלגיטימיות של הישראלים והפלסטינים". הדרך להשגת מטרה זו, ציין, כוללת הפסקת אש קבועה, שחרור כל החטופים, סיוע הומניטרי נרחב לרצועת עזה, ופריסת כוח מפקח.

בנוסף, מקרון הדגיש כי הפתרון צריך לכלול פירוק חמאס מנשקו והוצאתו מכל מנגנון שלטוני, חיזוק הרשות הפלסטינית ושיקום מלא של רצועת עזה. "שום מתקפה, ניסיון סיפוח או העברת אוכלוסין לא יעצרו את הדינמיקה שיצרנו עם יורש העצר – ואליה כבר הצטרפו שותפים רבים", אמר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר