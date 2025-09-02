מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, שוחח הערב (ג') עם שר החוץ הצרפתי ז'אן־נואל בארו, והביע את התנגדותה הנחרצת של וושינגטון לכל ניסיון להכרה חד צדדית במדינה פלסטינית. לפי הודעת מחלקת המדינה, מהלך כזה עלול להיחשב כ"פרס לחמאס על אירועי 7 באוקטובר" ולפגוע במאמצים להחזיר את כל החטופים.

במקביל, נשיא צרפת, עמנואל מקרון, מסר כי שוחח עם יורש העצר הסעודי, וכי יחד יכהנו כיו"רים משותפים של ועידת הפתרון לשתי המדינות שתתקיים בניו יורק ב-22 בספטמבר. מקרון תקף את החלטת ארצות הברית שלא להעניק ויזות לבכירים פלסטינים, כינה אותה "בלתי מתקבלת על הדעת" וקרא לבטלה. לדבריו, יש לאפשר ייצוג פלסטיני בהתאם להסכמים הקיימים.

מקרון הדגיש כי היעד המרכזי של הוועידה הוא לגבש תמיכה בינלאומית רחבה בפתרון שתי המדינות, אשר לדבריו הוא "היחיד המסוגל לענות על השאיפות הלגיטימיות של הישראלים והפלסטינים". הדרך להשגת מטרה זו, ציין, כוללת הפסקת אש קבועה, שחרור כל החטופים, סיוע הומניטרי נרחב לרצועת עזה, ופריסת כוח מפקח.

בנוסף, מקרון הדגיש כי הפתרון צריך לכלול פירוק חמאס מנשקו והוצאתו מכל מנגנון שלטוני, חיזוק הרשות הפלסטינית ושיקום מלא של רצועת עזה. "שום מתקפה, ניסיון סיפוח או העברת אוכלוסין לא יעצרו את הדינמיקה שיצרנו עם יורש העצר – ואליה כבר הצטרפו שותפים רבים", אמר.