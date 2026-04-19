המודיעין האמריקני חושף: איראן מחזיקה ב-60% מיכולת הטילים שלה

כיפת ברזל בפעולה ( צילום: David Buimovitch/Flash90 )

הערכת מודיעין אמריקאית חדשה חושפת את היקף הנזק שנגרם ליכולות הצבאיות של איראן במהלך המלחמה.

על פי הדיווח שפורסם ב'ניו יורק טיימס', המודיעין האמריקני מעריך כי טהרן מחזיקה כיום ב-40% בלבד מיכולות הכטב"מים שהיו ברשותה טרם פתיחת המלחמה, וכ-60% ממשגרי הטילים. מתיחות במצר הורמוז על רקע הנתונים על הפגיעה ביכולות האיראניות, נמשכת המתיחות במצר הורמוז. משמרות המהפכה הודיעו על סגירה מחודשת של המצר, בניגוד להודעת שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י שאמר כי המעבר פתוח. בשידור ברשת הקשר הבינלאומית, פנה כוח "ספנדבי" של משמרות המהפכה לכלי השיט והבהיר: "מצר הורמוז עדיין סגור. אנו נפתח אותו לפי פקודת מנהיגנו האימאם חמינאי, ולא לפי ציוצים של כמה אידיוטים". האמירה החריפה כוונה ישירות נגד עראקצ'י.

מימין תקיפות בדוחה, משמאל א-תאני בריאיון ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

המשא ומתן עם ארה"ב

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, התייחס למגעים המתנהלים עם ארצות הברית. "התקדמנו במגעים, אך עדיין יש פערים גדולים", ציין קאליבאף בריאיון לטלוויזיה האיראנית. לדבריו, "הגענו למסקנות בחלק מהנושאים, אבל באחרים לא".

סגן שר החוץ האיראני מסר לסוכנות AP כי טהרן לא תעביר לארצות הברית את האורניום המועשר שברשותה - נושא שנחשב למרכזי במשא ומתן. כמו כן, הוא הבהיר כי במהלך המשא ומתן ייקבע 'פרוטוקול חדש' הנוגע למצר הורמוז, שבמסגרתו יישאר פתוח ובטוח למעבר כל הספינות האזרחיות.

בישראל ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות ונערכים לאפשרות של חידוש הלחימה במקרה שהמגעים בין האמריקנים לאיראנים יקרסו.