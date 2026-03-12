כיכר השבת
המודיעין בארה"ב מעריך: המשטר האיראני לא עומד בפני סכנת קריסה

מדוחות המודיעין של ארצות הברית עולה כי המשטר באיראן לא נמצא בסכנת קריסה, למרות חיסול המנהיג העליון עלי חמינאי והתקיפות הבלתי פוסקות במדינה (בעולם)

המנהיג העליון הנבחר מוג'תבא חמינאי

ההנהגה האיראנית יציבה ואינה עומדת בפני סכנת קריסה בעתיד הקרוב, כך מעריך המודיעין של ארצות הברית.

על פי הדיווח ברויטרס, שלושה מקורות המעורים בנושא האיראני אישרו שאכן ההנהגה ב לא עומדת בפני קריסה למרות המלחמה המשולבת של ארה"ב וישראל.

כמו כן, דוחות של המודיעין בארה"ב הטילו ספק ביכולתם של ארגונים כורדיים-איראניים לנהל מאבק מתמשך בכוחות הביטחון של איראן, כך עולה גם מאחד הדוחות שנכתב ממש לאחרונה.

עוד צוין בדוחות של המודיעין של ארה"ב כי המנהיגות הדתית של איראן מאוחדת למרות חיסולו הדרמטי של המנהיג העליון, עלי חמינאי, במכת הפתיחה של המלחמה.

בכיר בישראל אמר לרויטרס כי אין ודאות שהמשטר באיראן יקרוס בשל המלחמה, "המצב בשטח גמיש" אמרו המקורות ששוחחו עם רויטרס.

