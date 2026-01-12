לאחר הפרסום על פניית איראן לארצות הברית, דוברת הבית הלבן שחררה הערב (שני) הצהרה בה היא הבהירה, כי ארה"ב מעדיפה פתרון דיפלומטי, בירושלים לא ממש שמחו על כך.

לפני דקות ספורות אמרה דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט, כי "טראמפ לא חושש להפעיל את הכוח צבאי באיראן, אבל הוא מעדיף דיפלומטיה".

לאחר מכן הסבירה הדוברת, כי מה שאיראן אומרת בגלוי, רחוק מאוד מהמסרים שהיא שולחת לארצות הברית ולממשל טראמפ באופן פרטי.

מוקדם יותר הערב פורסם בחדשות 12, כי השר האיראני הבכיר ערקאצ'י, ניסה לנהל משא ומתן עם ארצות הברית.

על פי הדיווח, ערקאצ'י קיים שיחה עם שליח ארה"ב סטיב ויטקוף ודן עמו על המתיחות בין איראן לארצות הברית וניסה למצוא דרך למנוע תקיפה של ארצות הברית באיראן וזאת כאמור למרות הצהרות הרבה של המשטר האיראני. השניים אף קבעו פגישה בימים הקרובים.

בישראל לא ממש אהבו את הדיווחים על השיחות בין ארצות הברית ואיראן, ושיגרו מסרים כי מדובר ב'נפילה למלכודת'; "הם כמובן ינסו את טראמפ לחדש את המו"מ על הגרעין ולהרוויח זמן רק כדי למנוע תקיפה אמריקנית ולכן אסור לקנות את זה", אמר בכיר ישראלי.