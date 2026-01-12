כיכר השבת
לוקחים צעד אחורה?

הבית הלבן: "מעדיפים כרגע דיפלומטיה מצבאי באיראן"; בישראל הזהירו

דוברת הבית הלבן פרסמה לפני זמן קצר הצהרה בה היא הבהירה, כי נכון לעכשיו הנשיא טראמפ מעדיף לנסות פתרונות דיפלומטיים לכאוס באיראן - מאשר להכניס את הצבא | בישראל שיגרו אזהרה לארה"ב (חדשות בעולם)

טראמפ ברגעי התקיפה בוונצואלה (צילום: הבית הלבן)

לאחר הפרסום על פניית לארצות הברית, דוברת הבית הלבן שחררה הערב (שני) הצהרה בה היא הבהירה, כי ארה"ב מעדיפה פתרון דיפלומטי, בירושלים לא ממש שמחו על כך.

לפני דקות ספורות אמרה דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט, כי " לא חושש להפעיל את הכוח צבאי באיראן, אבל הוא מעדיף דיפלומטיה".

לאחר מכן הסבירה הדוברת, כי מה שאיראן אומרת בגלוי, רחוק מאוד מהמסרים שהיא שולחת לארצות הברית ולממשל טראמפ באופן פרטי.

מוקדם יותר הערב פורסם בחדשות 12, כי השר האיראני הבכיר ערקאצ'י, ניסה לנהל משא ומתן עם ארצות הברית.

על פי הדיווח, ערקאצ'י קיים שיחה עם שליח ארה"ב סטיב ויטקוף ודן עמו על המתיחות בין איראן לארצות הברית וניסה למצוא דרך למנוע תקיפה של ארצות הברית באיראן וזאת כאמור למרות הצהרות הרבה של המשטר האיראני. השניים אף קבעו פגישה בימים הקרובים.

בישראל לא ממש אהבו את הדיווחים על השיחות בין ארצות הברית ואיראן, ושיגרו מסרים כי מדובר ב'נפילה למלכודת'; "הם כמובן ינסו את טראמפ לחדש את המו"מ על הגרעין ולהרוויח זמן רק כדי למנוע תקיפה אמריקנית ולכן אסור לקנות את זה", אמר בכיר ישראלי.

0 תגובות

איזה כיף שהאויב טיפש כך שטראמפ יכול להשתמש בתרגיל שהשתמש בו מי יודע כמה פעמים.
מנחם
נסיון הסחה הלילה זה קורה
אנונימי

