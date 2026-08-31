הלילה (בין ראשון לשני) נרשמו חילופי אש חריפים בין ארצות הברית לאיראן, כאשר צבא ארה"ב תקף משגרי מוקשים ימיים של משמרות המהפכה באי לאראק שבמצר הורמוז, ובתגובה שיגרה איראן מטחי טילים לעבר בסיסים אמריקאים.
ההסלמה החלה לאחר שכוחות אמריקאיים זיהו כוחות של משמרות המהפכה האיראנית כשהם נערכים לשגר רקטות הנושאות מוקשים ימיים ישירות לעבר נתיב השיט הבין-לאומי במצר הורמוז. בעקבות זאת, תקף צבא ארה"ב שני משגרים איראניים באי לאראק.
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) אישר את התקיפה והסביר בהודעה רשמית: "כוחות צבא ארה"ב נקטו פעולה מוגבלת ומדויקת נגד כוחות הטלת המוקשים של משמרות המהפכה שהיוו איום מיידי במצר הורמוז. איראן יצרה את האיום – וצבא ארה"ב חיסל אותו כדי להגן על יורדי ים אזרחיים, ספנות מסחרית והזרימה החופשית של הסחר העולמי".
תגובה איראנית מיידית
זמן קצר לאחר התקיפה האמריקאית, החלה התגובה האיראנית. כלי תקשורת באיראן דיווחו על שיגור טילים לעבר ספינות של הצי האמריקני הפועלות במצר הורמוז. במקביל, הדי פיצוצים נשמעו בירדן, כאשר צבא ירדן הודיע כי יירט שמונה טילים שחדרו למרחב האווירי של המדינה.
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן מסר הלילה כי "איננו מחפשים מלחמה, אך לא נעמוד בחיבוק ידיים נוכח כל תוקפנות ונגיב באופן נחרץ. חוסר יציבות ואי-שקט באזור אינם לטובת אף מדינה ויציבו אתגרים לכולם".
מנגד, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם ברשת החברתית Truth Social סרטון שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, ובו נראה האי חארג' באיראן כשהוא מופצץ. לצד הסרטון כתב טראמפ: "האי ח'ארג באיראן מופצץ לחתיכות".
מצר הורמוז מהווה נקודה אסטרטגית קריטית לסחר העולמי, כאשר דרכו עוברת כשליש מהובלות הנפט הימיות בעולם. כל הפרעה לתנועה במצר עלולה להשפיע על מחירי האנרגיה העולמיים ועל יציבות כלכלית רחבה.
המשטר האיראני נמצא תחת לחץ כבד, כאשר הכלכלה שלו קורסת תחת הסנקציות האמריקאיות. אזרחים באיראן סובלים ממחסור חמור במוצרי יסוד, והמצב ההומניטרי מחמיר מיום ליום.
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