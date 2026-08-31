הלילה (בין ראשון לשני) נרשמו חילופי אש חריפים בין ארצות הברית לאיראן, כאשר צבא ארה"ב תקף משגרי מוקשים ימיים של משמרות המהפכה באי לאראק שבמצר הורמוז, ובתגובה שיגרה איראן מטחי טילים לעבר בסיסים אמריקאים.

ההסלמה החלה לאחר שכוחות אמריקאיים זיהו כוחות של משמרות המהפכה האיראנית כשהם נערכים לשגר רקטות הנושאות מוקשים ימיים ישירות לעבר נתיב השיט הבין-לאומי במצר הורמוז. בעקבות זאת, תקף צבא ארה"ב שני משגרים איראניים באי לאראק.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) אישר את התקיפה והסביר בהודעה רשמית: "כוחות צבא ארה"ב נקטו פעולה מוגבלת ומדויקת נגד כוחות הטלת המוקשים של משמרות המהפכה שהיוו איום מיידי במצר הורמוז. איראן יצרה את האיום – וצבא ארה"ב חיסל אותו כדי להגן על יורדי ים אזרחיים, ספנות מסחרית והזרימה החופשית של הסחר העולמי".

תגובה איראנית מיידית

זמן קצר לאחר התקיפה האמריקאית, החלה התגובה האיראנית. כלי תקשורת באיראן דיווחו על שיגור טילים לעבר ספינות של הצי האמריקני הפועלות במצר הורמוז. במקביל, הדי פיצוצים נשמעו בירדן, כאשר צבא ירדן הודיע כי יירט שמונה טילים שחדרו למרחב האווירי של המדינה.